Trump toma posse sexta-feira em meio a festas e protestos

Na próxima sexta-feira (20), Donald Trump se tornará o 45º presidente dos Estados Unidos. A previsão é de que cerca de 1 milhão de pessoas estarão nas ruas de Washington, capital norte-americana, para assistir e participar das celebrações da posse, que começarão no dia anterior, quinta-feira (19), e terminarão no sábado (21). Por causa desse movimento, as autoridades americanas montaram um esquema especial para facilitar o tráfego de veículos, evitar engarramentos e prevenir ataques terroristas.

Um dia depois da posse, no sábado, será realizada a Marcha das Mulheres, que deverá reunir cerca de 200 mil pessoas. A multidão vai desfilar pelo centro de Washington para protestar contra as políticas de imigração e as medidas na área de saúde anunciadas por Trump. Centenas de ônibus provenientes de todos os estados norte-americanos deverão chegar a Washington nas próximas horas, levando pessoas para participar dos protestos contra Trump.

Festas

Os três dias de celebrações planejados para a posse de Trump estão marcando a diferença do presidente eleito em relação a outros que o antecederam. As festas para o atual presidente Barack Obama duraram cinco dias. Outros também celebraram com festas que duraram mais de três dias.

Enquanto outros presidentes organizaram desfiles que duraram mais de quatro horas, o de Trump pela Avenida Pensilvânia, o ponto alto da festa, a ser feito logo depois da posse, deverá durar apenas 90 minutos. Ele desfilará do Capitólio (prédio do Congresso americano) até a Casa Branca.

Segundo o diretor de Comunicações do Comitê de Posse Presidencial, Boris Epshteyn, a ideia de fazer uma festa com duração menor e mais simples se destina a passar uma mensagem de que o novo presidente é voltado para o trabalho. Epshteyn comanda uma equipe de 350 pessoas, que estão cuidando dos detalhes do cerimonial e da organização da cerimônia.

Por tradição, chefes de Estado estrangeiros não comparecem à posse de presidentes dos Estados Unidos. Mas o evento será assistido por políticos dos partidos Democrata e Republicano e pelos embaixadores de todos os países do mundo. No entanto, cerca de 30 parlamentares do Partido Democrata decidiram que não vão comparecer à cerimônia em protesto às políticas anunciadas durante a campanha. O evento será transmitido ao vivo pelas emissoras de TV durante os três dias de duração.

Programação

Quinta-feira (19)

Cerimônia no Cemitério Nacional de Arlington

O presidento eleito Donald Trump, acompanhado do vice-presidente Mike Pence, homenageará os heróis militares.

Sexta-feira (20)

Posse

A cerimônia começará às 9h30. De 11h30 às 12h30 haverá a cerimônia de posse do presidente e do vice na parte oeste do Capitólio. Em seguida, Trump fará um pronunciamento à nação.

O coral do Tabernáculo Mórmon e a cantora Jackie Evancho vão fazer apresentações durante a cerimônia. A ex-candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, participará da posse, juntamente com o marido e ex-presidente Bill Clinton. O ex-presidente George W. Bush e a ex-primeira-dama Laura Bush, bem como o ex-presidente Jimmy Carter, também estarão na cerimônia.

Sábado (21)

Oração

A Catedral Nacional de Washington recebe, às 10h, o presidente Donaldo Trump e o vice-presidente Mike Pence para uma cerimônia de oração, A solenidade marca o início do novo mandato presidencial.