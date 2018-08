Trinta novos ônibus são entregues à população de Uberlândia

Trinta novos ônibus foram entregues à população pelo prefeito Odelmo Leão na manhã desta sexta-feira (17), durante solenidade realizada no Centro Administrativo Municipal. Os veículos zero quilômetro da Viação Sorriso de Minas substituirão veículos em operação (que serão remanejados ou enviados para a reserva). O anúncio garante, na prática, a continuidade do trabalhado de renovação da frota do Sistema Integrado de Transporte (SIT), conferindo mais conforto aos usuários do transporte público em Uberlândia.

No total, cerca de 14 bairros do setor Oeste serão beneficiados diretamente com a chegada dos veículos zero quilômetro. Os ônibus novos irão operar em linhas como A120, A121 e A122, A143 e I451, por exemplo. As linhas contempladas nas mudanças foram escolhidas a partir de um estudo técnico realizado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) em conjunto a concessionária, que é uma das três empresas que operam no transporte público da cidade.

O SIT

Atualmente, são 442 veículos disponíveis para o transporte público em Uberlândia. Com a chegada desses novos ônibus, o Município segue com o programa de renovação da frota. “O transporte público é um serviço essencial para o povo e, portanto, também uma das nossas prioridades. Temos trabalhado, apesar das dificuldades, para melhorar cada vez mais nosso sistema. Esses veículos irão garantir mais qualidade, comodidade e segurança ao serviço utilizado especialmente pelos trabalhadores”, destacou o prefeito Odelmo Leão, revelando que outros novos veículos serão entregues em breve.

Eficiência e conforto

Com o investimento da Viação Sorriso de Minas, estimado em aproximadamente R$ 10 milhões, os 30 ônibus entregues são do estilo ‘padron’ (para acomodação de cerca de 90 passageiros cada um). Todos eles têm motor automático e novo sistema de frenagem. Características que garantem aos veículos baixo ruído e baixo consumo de combustível. Ou seja, eles são menos poluentes e garantem mais eficiência energética.

“A preocupação é em atender da melhor forma possível o usuário do transporte público e a renovação da frota integra a proposta de seriedade do trabalho da prefeitura com o transporte público. Acreditamos que, até a primeira quinzena do próximo mês chegarão mais 30 veículos,” afirmou o secretario municipal de Trânsito e Transportes, Divonei Gonçalves.

O diretor-geral da Viação Sorriso, Juliano Gulin, também ressaltou a parceria com o Município e a importância da entrega. “É uma renovação necessária para manter a cidade de Uberlândia no patamar que ela merece, uma vez que é um dos requisitos da administração municipal. Agora, os ônibus receberão os validadores, câmeras internas e acredito que em 15 dias os veículos estarão em operação”.

Referência Nacional

Em 2008, Uberlândia foi a primeira cidade do Brasil a ter 100% da frota de ônibus acessível e todos os novos veículos respeitam os critérios de acessibilidade, sendo equipados com elevadoreseletro-hidráulico. “Quando falamos de acessibilidade, nossa cidade é uma referência. Há dez anos, conquistamos esse avanço e vamos mantendo esse trabalho de inclusão da pessoa com deficiência no transporte coletivo”, salientou Idari Alves, diretor de Acessibilidade e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de Uberlândia.