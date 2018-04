Trecho é interditado para construção de 150 metros de adutora

A obra de construção do Sistema Capim Branco segue em várias frentes de trabalho. Homens e máquinas trabalham a partir desta segunda (23) na avenida Sideral, no bairro Ipanema, para a construção de 150 metros de adutora. O trecho compõe os 20 km de rede que interligará a Estação de Tratamento de Água (ETA) ao reservatório do Custódio Pereira.

O trecho está sinalizado e os motoristas seguem por um desvio pelas avenidas Dom Estevão Cardoso de Avelar e Zulma Costa Abdala. A previsão é de que este local fique interditado por um mês para a execução do serviço. A construção da adutora requer o uso de maquinários como guindastes, caminhões, escavadeiras e retroescavadeiras, que são operados por uma equipe de 15 pessoas.

Neste mês, a empreiteira responsável pela obra executará a escavação da vala, que passa no canteiro central da avenida Sideral, além do manuseio e instalação da tubulação de 12,5 metros de comprimento e 1,2 metro de diâmetro. O reaterro e o asfaltamento do local estão previstos para ocorrer após o término desta etapa.

Outras frentes de trabalho

Há outras frentes de trabalho que continuam executando serviços no canteiro de obras, como os tanques e reservatórios de água da Estação de Tratamento de Água (ETA).

Na estrada do Pau Furado, o trânsito segue no sistema “pare e siga”, onde mais uma frente trabalha na concretagem da caixa de passagem. Já na ETA Capim Branco, às margens do rio Araguari, está em construção a sala de máquinas, o canal de captação e a subestação de geração de energia.

As obras

As obras do Sistema de Captação e Tratamento de Água Capim Branco, construída às margens do rio Araguari, recebem cerca de R$ 300 milhões em investimentos. A previsão é que o novo sistema, interligado às estações já existentes (Sucupira e Bom Jardim), garanta abastecimento para até 3 milhões de pessoas.

Trecho interditado:

– Interdição total da avenida Sideral entre a rua Auta Amélia Pereira e a rotatória da avenida Don Estevão Cardoso de Avelar.

– Interdição parcial na avenida Sideral entre a ruas Adeostia Amélia Pereira e Auta Amélia Pereira.

– Será feita uma passagem na rua Adeostia Amélia Pereira no cruzamento com a avenida Sideral.

– Quem segue pela avenida Sideral sentido bairro-centro deve seguir pela rua Adeostia Amélia Pereira até a Alameda Kilimanjaro.

– Quem segue no sentido centro-bairro pela rua Zulma Costa Abdala ou pela avenida Don Estevão Cardoso de Avelar deve pegar, na rotatória, a Alameda Everest até a Alameda Kilimanjaro. Depois, deve seguir até a rua Auta Amélia Pereira e, em seguida, até a avenida Sideral.