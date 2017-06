Travesti morre ao ser espancada a pauladas

Na noite desta quarta-feira (14), uma travesti foi assassinada no Bairro Dona Zulmira, após ser espancada até a morte. De acordo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que a vítima fazia programas e discutiu com um cliente que chegou a ser ameaçada de morte. Ela estava saindo de uma festa, acompanhada de seu namorado, quando dois homens desceram de um veículo e atingiu com diversos golpes de madeira.

O companheiro da vítima, que estava no momento da ação, disse que todo o fato foi muito rápido, e que não pode ajudar. A namorado ainda disse que não entende o motivo do crime, e que a vítima, até onde sabe, não estava se prostituindo no local.