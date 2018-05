Transporte público será operado com frota reduzida até domingo (27)

Medida adotada pela Settran e pelas concessionárias vista garantir serviço essencial à população

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) informa que, devido ao desabastecimento de combustíveis em Uberlândia, autorizou emergencialmente que as empresas do Sistema Integrado de Transporte (SIT) atuem com a frota reduzida a partir desta sexta-feira (25) até domingo (26). A medida temporária, definida em conjunto com as concessionárias, será necessária para garantir a operação do transporte público na cidade diante da grave situação ocasionada pela greve dos caminhoneiros em todo o Brasil.

Na prática, a ação momentânea cria uma escala que permite a redução da frota de ônibus em 50% fora dos períodos de picos (confira abaixo). Também por conseqüência da ação, os horários habituais dos itinerários de ônibus poderão sofrer alterações e, portanto, os usuários devem ficar atentos. Os fiscais de transportes que trabalham nos terminais ficarão responsáveis por orientar a população sobre a periodicidade das linhas enquanto vigorar a situação.

Plano emergencial de operação do transporte público. Confira como fica o serviço:

Sexta-feira (25)

– 5h às 9h – 100% da frota

– 9h às 16h – 50% da frota

– 16h às 20h – 100% da frota

– 20h às 00h – 50% da frota

Sábado (26)

– 5h às 9h – 100% da frota

– 9h às 00h – 50% da frota

Domingo (27)

– 5h às 00h – 50% da frota