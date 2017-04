Trágico acidente na BR-462 mata 4 pessoas e deixa outras 4 feridas

O grave acidente aconteceu por volta das 7h00. O GM/Corsa da Prefeitura de Patrocínio levava pacientes para o hospital de Uberaba quando acabou colidindo com o VW/Golf também de Patrocínio. Dos cinco ocupantes do veículo da prefeitura, quatro acabaram morrendo, dois homens e duas mulheres.

Com a batida, perderam a vida o motorista do GM/Corsa da Prefeitura José Maria, os pacientes e passageiros Maria José Lino, 58 anos, natural de Patrocínio, Edson de Fátimo Costa, natural de Douradoquara, 61 anos, e Cleide Rosa Perez. Um passageiro que estava no banco de trás foi socorrido em estado grave.

Os três passageiros do VW/Golf, que acabou se incendiando após o impacto, foram encontrados fora do veículo com vida e com ferimentos aparentemente leves. Uma das passageiras estava muito confusa e assustada. Ela ficou com o corpo todo coberto por fuligem do veículo Golf que se incendiou.

O VW/Golf tracionava uma carretinha que foi parar fora da pista. O Corpo de Bombeiros foi até o local para socorrer as vítimas e resgatar os corpos. Alguns ficaram presos às ferragens. O acidente aconteceu em uma reta e até o momento não se sabe o que pode ter acontecido.