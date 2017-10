Trabalhadores rurais são atingidos por raio e morrem

Dois lavradores morreram na tarde dessa segunda-feira após serem atingidos por um raio na zona rural de Uberaba, próximo ao município de Nova Ponte. Segundo informações da Polícia Militar, um grupo de dez trabalhadores estava colhendo cenouras em uma fazenda quando foram surpreendidos por um temporal. Eles correram para deixar a colheita e ir para um ônibus para retornar à sede fazenda, mas foram atingidos por uma descarga elétrica.

Ainda conforme a PM, o raio atingiu apenas os dois lavradores. Os trabalhadores chegaram a ser socorridos, mas morreram no local. As mortes ainda não entraram no balanço feito pela Defesa Civil no período chuvoso.

em.com.br