Trabalhador morre soterrado em Uberlândia

Na noite de terça-feira (20), dois trabalhadores foram soterrados em uma obra de canalização da rede fluvial na Avenida Ruy de Castro Almeida, Bairro Jardim Ipanema, em Uberlândia. Um deles, Francismar Pereira de Araújo, de 52 anos, escapou sem ferimentos. Já Carleones Baraúna de Souza, de 32 anos, não resistiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o barranco desmoronou sobre os dois homens. Carleones sofreu parada cardiorrespiratória e foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro da UFU, mas morreu. Ao todo, 15 bombeiros militares, agentes da Defesa Civil e perícia técnica da Polícia Civil trabalharam na ocorrência. De acordo com o sobrevivente, o desmoronamento ocorreu devido ao abalo provocado por uma carreta ao passar próximo à obra.

De acordo com a Polícia Militar (PM) havia uma tubulação a ser instalada dentro de uma valeta, com aproximadamente cinco metros de profundidade. No Boletim consta confirmação de que não foi constatada a presença de escoras para conter as encostas. O órgão de Defesa civil também acompanhou e realizou seus trabalhos.