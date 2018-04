Torcedores adquirem ingressos para final da Superliga de Vôlei

As vendas físicas dos ingressos para a decisão da Superliga Feminina de Vôlei tiveram início nesta terça-feira (17), na Arena Sabiazinho. A partida entre o Dentil / Praia Clube e o Sesc / Rio acontecerá neste domingo (22).

Duas horas antes da abertura das bilheterias já tinham filhas no Sabiazinho para adquirir os bilhetes com preços que variam entre R$ 35 e R$ 70. As entradas podem ser adquiridas presencialmente na bilheteria do Sabiazinho, das 10h às 18h, ou pelo site: www.tudus.com.br.

Fãs de vôlei

Carmo Justino acordou cedo para assegurar seus ingressos. O feirante foi o primeiro a chegar ao local, por volta de 5h20. Após quase cinco horas aguardando a abertura das bilheterias, ele comemorou a compra. “Acompanhei todos os jogos do Praia nessa temporada, não poderia ficar fora desse. No domingo, estarei aqui junto com a minha família para assistir de perto”, disse.

O estudante de Engenharia Elétrica, Pedro Henrique de Miranda, acompanha a equipe uberlandense desde a temporada de 2015. “Estive em Brasília para ver o primeiro jogo, mas infelizmente o Praia não conseguiu o título. Agora o jogo é em casa, com o apoio da torcida”, enfatizou.

Arena Sabiazinho

Com capacidade para receber um público de seis mil pessoas, a Arena Sabiazinho foi construída e inaugurada em 2007, na primeira gestão do prefeito Odelmo Leão. Recentemente, o local teve o sistema de iluminação da quadra melhorado com a substituição de lâmpadas e reatores, além de readequações dos vestiários e salas técnicas.

“A Prefeitura de Uberlândia está preparando a Arena Sabiazinho para receber esse grandioso evento. Queremos garantir o bem-estar e conforto de organizadores, jogadoras e torcedores neste duelo”, afirmou Silvio Soares dos Santos, diretor geral da Futel.

Programação

A organização e realização dos jogos decisivos da Superliga são de responsabilidade da Confederação Brasileira de Vôlei, que definiu datas, horários, locais e valores de ingressos.

A equipe praiana dará sequência aos treinos de ambientação na tarde desta terça (17), bem como em dois períodos entre quarta e sábado (21).

Serviço

O que: Venda de ingressos para a Final da Superliga Feminina de Vôlei

Onde: Arena Sabiazinho

Horário: 10h às 18h

Valor dos ingressos: R$ 70 (R$ 35 meia)

SECOM