Todos contra a pedofilia! – InSide com Marina Caixeta

Na InSide desta semana, temos novidades para a cidade e eventos que você não pode perder. Confira!

TODOS CONTRA A PEDOFILIA

A Fundação Carrossel está organizando uma palestra gratuita sobre o tema “Todos Contra a Pedofilia”. Quem irá ministrar, será o Promotor de Justiça Carlos José e Silva Fortes, conhecido por lutar bravamente na causa. O evento acontece na próxima segunda (09), às 19h30 no anfiteatro da Faculdade Pitágoras. Os interessados devem se inscrever pelo site www.sympla.com.br/todos-contra-a-pedofilia__194030 .

INTERNET E EDUCAÇÃO

O Instituto NET Claro Embratel anunciou, na última semana, o lançamento do programa Educonex@o em Uberlândia, que formará e capacitará mais de 60 professores de escolas municipais para o uso de tecnologias digitais em sala de aula e que resultam em novas formas de ensinar e aprender. A iniciativa integra uma série de projetos da área de responsabilidade social das operadoras e também prevê a doação de pontos de internet banda larga e TV por assinatura para as escolas da rede municipal da cidade.

CONGRESSO EDUCACIONAL

O consultor pedagógico do Colégio Nacional, Thome Caires, ao lado do rapper e youtuber Fábio Brazza, que foi um dos palestrantes convidados do ‘Tem Jeito Sim – 1º Congresso de Educação do Colégio Nacional’. O evento teve também a participação da ex-ginasta Lais Souza e de grandes nomes da educação brasileira.

HIDROGINÁSTICA GRATUITA

A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) disponibiliza, gratuitamente, em aulas de segunda à sexta-feira, 642 vagas (sendo 113 para as escolinhas de natação e 529 para a hidroginástica) para quem quiser se exercitar nas piscinas do Parque do Sabiá, do Poliesportivo Roosevelt e do VivaMansour. Os interessados devem comparecer aos locais citados com documentos pessoais, atestados, comprovante de endereço e foto 3×4.

CRIANÇAS SOLIDÁRIAS

Tão legal quanto ganhar presente é dar um presente para quem precisa. É com esse tema que a campanha ‘Entre Nessa Brincadeira’, que chega à sua 6ª edição, visa incentivar que crianças de todas as idades doem brinquedos em boas condições para serem encaminhados a ONG’s que trabalham com crianças de baixa renda. Neste ano a campanha capitaneada pelo xerife Woody e seus amigos de Toy Story, da Disney·Pixar, estará presente no Center Shopping e as doações podem ser feitas até 12 de outubro de 2017. Quem participar receberá um broche colecionável. As doações podem ser feitas no SAC do Shopping, localizado no piso 1, ao lado das escadas rolantes.

COOPERAÇÃO

Em recente encontro, o presidente da CDL, Cícero Heraldo Novaes assinou juntamente com o superintendente da Caixa Econômica Federal, Luiz Carlos Alves , o Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação. A parceria tem como objetivo de atender o comércio com linhas de crédito às taxas diferenciadas e atendimento especializado para as micros, pequenas e médias empresas associadas à CDL.

PARABÉNS

O ator e comunicador Fernando Prado completa mais um ano de vida nesta semana. Parabéns e sucesso!