TJMG abre concurso para 15 vagas com salário-base de R$ 3.400

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) publicou nesta sexta-feira (7), no Diário Judiciário eletrônico, o Edital 1/2017, para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva na Justiça de 1ª Instância. Ao todo, o concurso oferece, para provimento imediato, dez vagas para o cargo de oficial de apoio judicial – classe D, de nível médio, e cinco para o cargo de oficial judiciário – classe D, na especialidade de comissário da infância e da juventude, também de nível médio.

A novidade deste edital é que os candidatos aprovados poderão ser nomeados, pelo cargo/especialidade em se inscreveram, para atuar em qualquer uma das comarcas de Minas Gerais, de acordo com a ordem de classificação. A definição da comarca onde será preenchida a vaga atenderá às necessidades e prioridades do TJMG. A inscrição, que deverá ser feita exclusivamente pela internet, custa R$ 60 e estará aberta das 14h do dia 19 de junho de 2017 às 17h do dia 28 de julho de 2017. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição deverão ser feitos de 19 a 21 de junho.

Provas

As provas de múltipla escolha (língua portuguesa, noções de informática, noções de direito e atos de ofício), com 80 questões, serão aplicadas em 24 de setembro de 2017, das 14h às 18h, nas cidades de Belo Horizonte, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha. Para o cargo de oficial de apoio judicial, haverá também prova prática de digitação, de caráter eliminatório, que será aplicada apenas em Belo Horizonte, em data, local e horário a serem divulgados posteriormente. O concurso é promovido pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (Ejef), por meio da empresa Consulplan.

O salário-base para os cargos é de R$ 3.457,01, para uma jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais. A inscrição será feita pelo cargo/especialidade, e o candidato não poderá concorrer para mais de um deles.

Vagas

Conforme previsto em lei, 10% das vagas por cargo/especialidade serão reservadas aos candidatos com deficiência, incluindo os que apresentam transtorno do espectro autista. Outros 20% das vagas serão reservadas a negros. O concurso terá validade de dois anos, contada da data de publicação da homologação, podendo ser prorrogado uma vez por mais dois anos.