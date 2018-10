TIM acorda clientes mais cedo ao antecipar o horário de verão nos celulares

Nesta segunda-feira (15) clientes da operadora TIM em diversas cidades do país relataram que o horário do relógio do celular foi adiantado de forma automática para o horário de verão, provocando confusão nas redes sociais. A data coincide com a do início do horário de verão no ano passado, mas, neste ano, ele só vai começar em novembro, por decisão do governo.

No Twitter, muitos consumidores reclamaram ter perdido uma hora de sono em pleno retorno de feriado e cobraram explicações da TIM. A maioria relatou ter um iPhone, mas também houve queixas de donos de aparelhos com sistema Android.

A empresa informou, às 10h15, que já tinha identificado o problema e estava apurando as causas. “A empresa reforça que o caso ocorreu com uma parcela muito reduzida da base de clientes”, disse, em nota, sem informar a porcentagem de consumidores atingidos.