Hamburgueria é reconhecida pelos sanduíches gourmet originais e bem elaborados e por ser pet friendly

Reconhecida por seus hambúrgueres artesanais de alto padrão culinário, a The Black Beef chega a Uberlândia na próxima semana. A rede de hamburguerias de Maceió iniciou os trabalhos em um food truck e hoje já possui franquias em todo Brasil. A rede pertence ao reconhecido chef Deco Sadgursk e ao ator global Caio Castro.

Além de sanduíches saborosos produzidos de forma artesanal, a hamburgueria é conhecida por comercializar seus produtos por um bom preço. Só para se ter uma ideia, um cheeseburger é vendido por R$ 15.

Outra diferencial da rede é que a cada dois meses, um novo sanduba entra no cardápio. E a linha milkshakes são destaques por oferecerem sabores de marcas consagradas como Oreo, Nutella, Ovomaltine e Leite Ninho.

Boa comida a um preço justo, precisa de mais alguma coisa? Para os amantes dos animais de estimação, sim! E The Black Beef pensou tudo, pois a hamburgueria é pet friendly. Além de aceitar os bichinhos, oferece água como cortesia e um cardápio especial para eles.

Já deu para perceber que a hamburgueria não se preocupa apenas em vender sanduíches. Tudo foi pensando para para oferecer, além de refeições artesanais rápida e com sabor marcante, carinho e cuidados com os clientes.

A loja em Uberlândia estará aberta ao público a partir do dia 20 de dezembro. Um ambiente descontraído e confortável, o lugar ideal para encontrar os amigos, reunir a família e até mesmo para um encontro inspirador de colegas de trabalho.

Sobre

Em 2014 o Chef Deco Sadgursk, depois de ter rodado o mundo e acumulado experiência profissional, teve o insight do que se tornou o ponto de partida para o negócio que hoje é o THE BLACK BEEF, ele lançou de forma pioneira o primeiro modelo do negócio que começou a funcionar como food truck. O sucesso foi grande, as filas se formaram para comer o original hambúrguer no melhor estilo novaiorquino, o TBB tava na boca da cidade. Chegava a hora de começar a pensar na forma de levar das ruas para uma loja física que pudesse receber e atender melhor o seu público. E foi através dos clientes do food truck que a solução surgiu, Maurício tinha acabado de voltar de um curso em Harvard, EUA, quando conheceu e se encantou pelo modelo Fast Casual. Junto com seus dois sócios que também eram apaixonados por burgers, e ja conheciam o THE BLACK BEEF, desenvolveu um plano de negócio e apresentou para Deco. Assim nasceu a primeira loja do THE BLACK BEEF, a loja que hoje chamamos de “flagship store”, o ponto de partida de uma paixão que vai se espalhar por todo o Brasil, levando os sabores e experiências que surgiram com um sonho, e vão ganhar o mundo.