Tenente Lúcio é eleito o melhor deputado federal de Uberlândia

O deputado federal Tenente Lúcio (PSB) foi eleito o melhor parlamentar de Uberlândia pelo 10º Prêmio Congresso em Foco, realizado em Brasília pelo site Congresso em Foco. Na categoria geral ‘Melhores deputados’, Tenente Lúcio aparece em primeiro lugar como deputado federal de Uberlândia, em segundo lugar como parlamentar do PSB no Estado, e em décimo segundo lugar entre os 44 deputados que foram avaliados em Minas Gerais.

Nesta classificação, o deputado Tenente Lúcio também aparece em primeiro lugar entre os deputados da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Tenente Lúcio destacou que a posição alcançada é fruto do empenho e da sua dedicação ao trabalho. “Como representante da sociedade tenho levado o meu trabalho com seriedade e responsabilidade, procurando sempre me integrar dos debates, apresentando projetos e discutindo questões importantes para o desenvolvimento e o futuro do Brasil.”, disse.

O site compara políticos de todo o Brasil, classificando senadores e deputados federais do melhor para o pior. Para elaborar a lista, leva-se em conta dados relativos a gastos, assiduidade, fidelidade partidária e processos judiciais de cada político, analisando informações de fontes oficiais, como sites governamentais e de veículos de comunicação de primeira linha.

“O meu muito obrigado a todos que fizeram parte desta vitória. Agradeço a Deus, a minha família, os nossos eleitores, colaboradores e amigos. Vocês são os verdadeiros responsáveis por essa conquista.”, ressaltou o deputado Tenente Lúcio.

Ranking Político

Em 2016, o deputado federal Tenente Lúcio foi classificado na quarta posição como o melhor parlamentar do estado de Minas Gerais. A classificação foi divulgada pelo site ‘Ranking Político’, que compara os representantes de todo o Brasil, avaliando aspectos como presença nas sessões, qualidade legislativa, processos judiciais e outros.