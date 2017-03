Temer se reúne com 21 países mas esquece de olhar “dentro de casa” – Radiografia com Marcos Maracanã

Por Marcos Maracanã

Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

É obvio que temos bons produtos no mercado de carne. Porém esses vão para o exterior. Aqui comemos literalmente um produto de segunda linha. Um presidente desmoralizar a Policia Federal, numa operação séria e criteriosa como essa, é algo que me assusta. Vai prevalecer a força do lobby do poderio econômico e claro que é importante a geração de empregos.

Os que fiscalizam aqui no Brasil, não cumprem rigorosamente suas obrigações. É claro que a carne que vai para exterior é avaliada por inspeções internacionais e aprovada, porque a carne com qualidade vai pra fora.