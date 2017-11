Teatro Municipal abre inscrições para calendário de 2018 – InSide com Marina Caixeta

Novidades, pessoas e ações que merecem destaque. Tudo isso e muito mais na coluna InSide dessa semana.

TEATRO

Avenida Rondon Pacheco, 7070, bairro Tibery. Este é o endereço de um dos maiores símbolos culturais de Uberlândia. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Teatro Municipal de Uberlândia colocou a cidade na rota dos grandes eventos do país e, mais uma vez, abre as portas para promover ainda mais o cenário artístico local, com o novo edital para a utilização do espaço cênico em 2018.O período de inscrições começa na próxima segunda-feira (13) e se estende até 22 de novembro, das 12h às 17h. Para participar, os interessados devem se deslocar até a Secretaria Municipal de Cultura, localizada na avenida Anselmo Alves dos Santos, 600, bloco 2, piso 3, bairro Santa Mônica, munidos de todos os documentos dispostos no edital ou enviar via Correios até a data limite para o referido endereço.

REALIZAÇÃO

O músico uberlandense Vini Moura comemora o sucesso do primeiro clipe de uma música autoral. “Te Encontrar”, como é intitulada a canção, alcançou mais de 100 mil views no YouTube e o número continua subindo. O cantor abriu recentemente um show da banda Jota Quest e está cada vez mais requisitado pela qualidade musical que oferece.

JORNAMAMÃES

Fernanda Resende, Vanessa Pires e Karla Pereira, as lindas jornalistas gravidinhas da TV Integração. Felicidades e saúde para as mamães e bebês!

PARABÉNS

O ortopedista Vicente Carlos Franco Macedo, da Clínica Ortopédica Santa Clara, soprou as velinhas recentemente. Ao lado da esposa Marcela Guimarães, o médico, que comemora 47 anos, se formou em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia e fez residência em ortopedia também na UFU. Depois passou um ano na USP Ribeirão Preto e quase um ano em Chicago (EUA). Ao retornar para Uberlândia, em 1999, o ortopedista abriu seu consultório atendendo, até o momento, mais de 36 mil pacientes.

TURISMO

A Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (Setur-MG) apresenta em formato digital os principais destinos para o turismo de negócios e eventos no estado de Minas Gerais. Em parceria com os Convention & Visitors Bureaux e prefeituras municipais, foi elaborado o material que possui uma breve apresentação do Estado com seus principais destaques econômicos, Arranjos Produtivos Locais (APLs), infraestrutura de acesso, eventos turísticos geradores de negócios e atrativos que complementam a viagem do turista. Possui também, dividido por destino, apresentação geral, economia, infraestrutura, atrativos turísticos, hotelaria e os principais espaços de eventos de cada município. Uberlândia está entre os 10 destinos apresentados. Para cessá-lo entre em: www.turismo.mg.gov.br/politicas-de-turismo/turismo-de-negócios





PARABÉNS II

O jornalista Marcelo Calfat está completando mais um aniversário esta semana. Na foto, com a esposa Kassia Renata e a filhinha Alice. Parabéns, pela data, pela família e claro, por ser sempre um profissional sempre competente!

PARABÉNS III

A biomédica e doutoranda Milla Spirandelli também sopra as velinhas nesta semana. Parabéns pelo aniversário e pelas conquistas!