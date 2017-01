Taxistas fazem protesto contra o Uber em Uberlândia

Cerca de 100 taxistas fizeram um protesto, nesta quinta-feira (26), contra o serviço de transporte particular do aplicativo Uber e a favor do Projeto de Lei 5587/2016, que proíbe a implantação do Uber no Brasil. Eles se concentraram na Praça Clarimundo Carneiro e saíram em carreata pelas principais avenidas do Centro de Uberlândia.

De acordo com o Sindicato de Condutores Autônomos de Veículos Táxi (Sindcavtu) de Uberlândia, o aplicativo opera em uma concorrência desleal aos taxistas que estão submetidos à legislação municipal. O fato tem acarretado em queda de quase três mil chamadas diárias nas chamadas de táxi.

No cenário atual, a Uber consegue oferecer uma tarifa bem abaixo do que o táxi. Na tentativa de igualar as obrigações, os taxistas querem um projeto de âmbito local nos moldes do Projeto de Lei Federal que limita o número da frota e exige modelos determinados de carro para o serviço, bem como fiscalização constante e uso de taxímetro para cidades com população superior a 50 mil habitantes.