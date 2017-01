Tarifa de Ônibus em Uberlândia sobe para R$ 3,80

A tarifa do transporte coletivo de Uberlândia vai ficar 8,57% mais cara a partir da zero hora do domingo, dia 29. A determinação foi publicada nesta quinta-feira (26) na edição do diário oficial do município em decreto assinado pelo prefeito Odelmo Leão.

A passagem deixa de custar R$ 3,50 e passa para R$ 3,80. A tarifa do passe escolar também terá aumento e passa de R$ 1,75 para R$ 1,90.

A alta no passe do transporte coletivo de Uberlândia ocorre anualmente por força do contrato assinado pela Prefeitura com as três empresas que operam no sistema.

O pedido das empresas concessionárias era de que a tarifa passasse a ser de R$ 4,20 porem o valor não foi aprovado.

Segundo o decreto, a decisão do aumento foi tomada após reunião com a Comissão de Acompanhamento do Serviço Público do Transporte de Passageiro e aprovado pelos integrantes.