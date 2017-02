Tamanduá-bandeira é resgatado no Bairro Taiaman

Na madrugada desta quinta-feira (09) um tamanduá-bandeira foi encontrado, no Bairro Taiaman, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Ambiental, moradores viram o animal caminhando na via pública, correndo risco de ser atropelado. O animal foi recolhido para sede da Policia Ambiental. O tamanduá-bandeira é um dos símbolos do cerrado e está ameaçado em extinção. Como ele não apresentava ferimentos aparentes e pelo que foi relato aos militares ambientais estava bem ativo durante a contenção, o animal foi reintroduzido em uma reserva de cerrado a 30 km da cidade de Uberlândia/MG, onde terá à disposição água, comida e abrigo, minimizado os risco de migração para o centro urbano.