Suspeitos por tentativa e homicídios são presos pela Polícia Civil

Nesta terça-feira (14), a Polícia Civil apresentou nove suspeitos de três homicídios e uma tentativa de homicídio em 2015 e 2016, em Uberlândia. De acordo com o delegado Rafael Herrera , foram presas nove pessoas durante a Operação ”5º mandamento”, nesta segunda-feira (13).

Foram presos Thuan Matheus Júnio Santos e André Tavares da Silva pelo delito de homicídio ocorrido EM 2015, motivado pela traficância de drogas e cuja vitima, Luiz Gonzaga Silva Natividade, foi alvejada com disparos de arma de fogo, no Bairro Presidente Roosevelt. Um terceiro suspeito alusivo a esse fato continua foragido.

Também foram presos temporariamente três suspeitos, pelo homicídio de Raphael Sobreira de Oliveira, o qual foi executado por disparos de arma de fogo e agressões. O fato ocorreu em setembro de 2015 e foi motivado por trafico de drogas, no Bairro Luizote de Freitas. Há um investigado foragido.

Preventivamente foram presas as pessoas de Lucas Luiz Melo (Mandado de prisão cumprido em Monte Carmelo/MG) e Luiz Felipe Ramos de Oliveira, bem como apreendido um adolescente pelo homicídio tentado mediante agressões e facadas contra Gabriel Godoy Ferreira, fato ocorrido em agosto de 2016 no assentamento Dom José e motivado por briga anterior ocorrida no CSEU. Há um investigado foragido no presente fato. Para os presentes cumprimentos alguns dos autores já se encontravam presos pelo cometimento de outros delitos.

As investigações seguem com o objetivo de prender outros três foragidos.