Suspeito de matar agente penitenciário no bairro Santa Monica é preso

Na noite desta quinta-feira (02), foi preso um dos suspeitos de matar o agente penitenciário Luciano Lucas dos Santos, de 43 anos. O crime aconteceu em agosto de 2016, no Bairro Santa Mônica, em Uberlândia, quando o agente voltava do trabalho para casa e foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Uberlândia (GAECO), órgão integrante do Ministério Público de Minas Gerais, prendeu Pablo Quirino dos Santos que confessou o crime. Pablo informou ainda que o assassinato foi encomendado por integrantes do PCC. No entanto o alvo não era exatamente Luciano Lucas. A ordem do homicídio teria partido de um presídio em Campo Grande, por opressão carcerária. Qualquer agente poderia ter sido morto naquela ocasião. Na troca de turno da manhã do dia 17 de agosto, dois veículos saíram da penitenciária. No primeiro havia duas pessoas e, como apenas um dos criminosos estava armado, eles optaram por fazer como vítima um agente que estivesse sozinho, no caso, Luciano.

O Ministério Público recebeu anonimamente uma gravação de conversa telefônica em que Pablo aparece falando com outro autor, identificado como Palmeirense. O GAECO é composto por Promotores de Justiça, Policiais Militares e Policiais Rodoviários Federais, destinado a investigação e ao enfrentamento do crimes organizados no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Ainda não há informações sobre outros envolvidos.