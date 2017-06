Startup de Uberlândia-MG cria sistema para auxiliar consultórios de psicologia e ultrapassa as fronteiras do Brasil

Com cinco anos no mercado e 3.865 usuários espalhados pelo Brasil e países como Portugal, Angola, Moçambique e Luxemburgo, a startup uberlandense Psico Manager (conhecida como Psycho Manager, no exterior), associada da i9 Uberlândia – Associação das Empresas de Inovação e Tecnologia -, não para de crescer. Isso, porque a empresa criou um sistema tecnológico (aplicativo) que tem facilitado a vida de psicólogos.

Com suporte em nuvem, o Psico Manager gerencia várias atividades administrativas de forma segura, rápida e fácil. Geração de prontuários dos pacientes, agenda online, finanças, disparo de SMS, emissão de boleto, comunicação com o paciente, integração com ferramentas de consultas online, entre outros são as facilidades oferecidas pela plataforma. “Com essas características o profissional melhora cerca de 70% sua produtividade, armazena em ambiente seguro prontuários sigilosos, reduz inadimplências e faltas, melhora o tratamento do paciente”, informa o CEO e fundador da Startup, José Guilherme Honorato.

Segundo José Guilherme, o sistema foi muito bem recebido pelo mercado. “A área de psicologia tinha uma carência em ferramentas de gestão. Por isso nós decidimos investir para oferecer um sistema eficiente e que contribua com o profissional de psicologia para que ele possa realmente focar na sua função, sem perder tempo com processos de gestão. Essa decisão foi assertiva. No Brasil, temos apenas um concorrente e a qualidade do nosso produto abriu as portas para atuarmos em outros países. Agora estamos ampliando também para algumas nacionalidades de língua francesa”, confidencia o CEO.

Só no último ano, a startup triplicou o número de usuários e segundo José Guilherme, a tendência é que a empresa encerre este ano com 5.000 profissionais cadastrados. “Isso explica o grande interesse do profissional em buscar alguma ferramenta de apoio para seu trabalho”, acrescenta o CEO.

José Guilherme explica que uma das grandes preocupações da startup é a segurança das informações. “Levamos tão a sério a segurança que nosso banco de dados de clientes é totalmente criptografado. Nem mesmo os programadores têm acesso aos dados. Seguimos um procedimento e políticas de segurança baseado em grandes entidades financeiras”, afirma.

Startup oferece plano gratuito

O Psico Manager está disponível para qualquer profissional de psicologia, inclusive para estudantes. “Nós temos o plano inicial, que está voltado para estudantes e profissionais com poucos clientes, cuja aquisição é gratuita. Esse há o número de cadastros limitados, porém disponibiliza todas as funções dos outros planos para auxiliar o nosso cliente”, explica José Guilherme.

O sistema pode ser adquiro pelo site: https://www.psicomanager.com.b r/, onde também tem mais informações sobre o produto.