Paulinho Moska em Uberlândia – Social com Marina Caixeta

SHOW

Paulinho Moska desembarca em Uberlândia no dia 12 de maio às 20h30 para o show Violoz. A apresentação no Teatro Municipal traz as melhores músicas dos seus 25 anos de carreira solo. O artista já compôs para vozes famosas da música brasileira, como Marina Lima, Maria Bethânia, Lenine, Elba Ramalho, Ney Matogrosso, Maria Rita, Zélia Duncan e outros.

ANIVERSÁRIO

O jornalista Gabriel Guimarães, que fez aniversário na última segunda-feira (27/03). Felicidades, saúde e paz!

REVELAÇÃO

O advogado Vini Moura, com coragem e determinação, abandonou a carreira no direito para tornar o hobby preferido em profissão: a música. O primeiro clipe do cantor, da música “Te Encontrar”, atingiu mais de 20 mil visualizações em apenas um dia. Que estouro!

EMPREENDEDORISMO

A empresária e diretora da Followmedia, Cláudia Bataglioni, que está caprichosamente empreendendo na área de televisão com o programa independente “O que tem pra hoje?”.

VIDA NOVA

A competente jornalista Luana Roque, que se mudou recentemente para a cidade de São Paulo para desbravar no grande mercado de comunicação do local. Sucesso!