Social Bank anuncia implantação de sede em Uberlândia

O prefeito Odelmo Leão e o CEO do Social Bank, Rodrigo Borges, anunciaram, na manhã desta quinta-feira (7), mais um investimento para Uberlândia. Trata-se da abertura da nova sede da empresa Social Bank, que mantém e gere uma plataforma financeira no município. Com aplicação inicial de R$ 50 milhões, o empreendimento de tecnologia vai sair de São Paulo e virá para a maior cidade do Triângulo Mineiro no início de 2018. A expectativa é que a transferência proporcione, localmente, a geração de 100 empregos diretos e 250 indiretos.

“O Social Bank é a linha de investimento do país e logo vai mostrar resultados positivos. O trabalho do poder público é incentivar e facilitar que as pessoas empreendam. Então a vinda de mais essa empresa de tecnologia colabora com a nossa meta em transformar a cidade reconhecida nacional e mundialmente como um polo de empresas que atuam na área de inovação. Somos o quarto município no país em intensidade de start ups por habitante e isso demonstra nossa vocação para tudo aquilo que é empreendedor, novo e criativo”, ressaltou o prefeito Odelmo Leão.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Dílson Dalpiaz, salientou que o capital está disponível para se instalar em qualquer lugar do mundo. “Então, ele procura aquele local que oferece as melhores condições para aquele momento e para a sua visão de futuro. Em Uberlândia temos políticas públicas, ações e uma sociedade mobilizada atuando em projetos propostos, planos e, acima de tudo, atitudes voltadas a essa natureza de empreendimento”, destacou.

Fintech inovadora

O Social Bank é um sistema criado para eliminar o antigo modelo de número de agência e conta dos bancos. Assim, tem o intuito de trazer mais simplicidade ao processo, ao passo em que transforma o próprio número de celular do cliente no número de conta. A intenção do aplicativo é facilitar, por exemplo, a realização de transferências para outras pessoas, bastando ter apenas o contato na agenda.

A abertura de uma conta no sistema é totalmente online e pode ser concluída em poucas telas do smartphone. Os clientes também podem utilizar os serviços oferecidos poucos minutos após sua abertura. No Social Bank, os usuários poderão realizar pagamentos de contas, saques, transferências gratuitas entre usuários, solicitar cartão, além de apoiar financeiramente outras pessoas em um ambiente seguro.

Esta é a primeira empresa no mundo com esse portifólio baseado no P2P (ou perr-to-peer), que prevê a descentralização das funções convencionais de rede e faz com que o usuário conectado compartilhe dados e execute serviços de qualquer lugar. Apesar do lançamento oficial estar previsto para janeiro de 2018, a empresa já é uma realidade. Em 40 dias, já existem mais de 25 mil contas abertas. De acordo com o CEO da empresa, Rodrigo Borges, o Brasil é o país com a maior consolidação financeira do mundo, visto que mais de 70% do dinheiro está concentrado em cinco instituições.

“Isso cria um ambiente para este tipo de projeto vencedor. Estamos vivendo um momento da economia que é da desintermediação. O grande pilar do Social Bank é a desitermediação financeira. É tirar a relação que está hoje com os bancos e deixar com as pessoas para que elas lidem diretamente umas com as outras através de seu dinheiro, definindo as taxas e a quantidade de parcelamento”, comentou o CEO.

Rodrigo explicou ainda o motivo da transferência do empreendimento para Uberlândia. “Sou natural daqui e pensei: ‘por que não criar o maior banco social em uma cidade de interior ao invés de instalá-lo na avenida Paulista?’. O Social Bank tem um propósito mais igualitário e pautado no empoderamento das pessoas. Carregar esse desafio em Uberlândia é uma honra”, destacou.

Facilidade e diferenciais

Em Uberlândia, o Social Bank pretende continuar oferecendo serviços de crédito e apoios financeiros, criação de grupos de pessoas que têm objetivos em conjunto, criação de contas personalizadas, conexão com outras pessoas. Também oferece um clube de descontos gratuito, com mais de 15 mil estabelecimentos, e permite pagamentos através de QR Code e transações por comando de voz com validação por biometria.

“O Social Bank é uma fintech com know how, infraestrutura, escalabilidade e capital para competir com os grandes bancos. É com esse conjunto de soluções que nos destacamos como uma das mais completas empresas da atualidade e queremos ser um dos mais presentes nos celulares dos brasileiros”, explicou o CEO Rodrigo Borges.

Investimento tecnológico em Uberlândia!

Social Bank

– Sede de São Paulo para Uberlândia

– Investimento de R$ 50 milhões

– Geração de 100 empregos diretos e outros 250 indiretos

– Operação local a partir do início de 2018

SECOM