Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators anunciam shows no Brasil em maio e junho de 2019

Uberlândia faz parte da turnê e recebe show dia 27 de maio na Arena Sabiazinho. Shows fazem parte da turnê do quarto trabalho solo de Slash, LIVING THE DREAM.

Depois da bem-sucedida turnê Not In This Lifetime, ao lado de Axl Rose e Duff McKagan, do Guns n’Roses, Slash está de volta ao Brasil com seu projeto solo. Slash ft Myles Kenndy & The Conspirators chega ao país para 8 shows no Brasil: 21 de maio, no Pepsi on Stage, em Porto Alegre, 22 de maio, Stage Music Park, em Florianópolis, 24 de maio, no Live Curitiba, em Curitiba, 25 de maio, no Espaço das Américas, em São Paulo, 27 de maio, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, 29 de maio, em Brasília, 01 de junho, no Classic Hall, em Recife e 03 de junho, no Centro de Convenções do Ceará, em Fortaleza.

O local da apresentação em Brasília e as informações sobre a venda de ingressos para os shows da turnê serão divulgadas em breve.

SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS lançaram seu novo álbum – LIVING THE DREAM – no dia 21 de setembro pelo selo Snakepit Records, do próprio Slash. No Brasil o álbum foi lançado pela Warner Music Brasil.

LIVING THE DREAM, é o quarto album solo de Slash e o terceiro com MYLES KENNEDY (vocais), BRENT FITZ (bateria), TODD KERNS (baixo & vocais) e FRANK SIDORIS (guitarra & vocais).

Capa de LIVING THE DREAM criada pelo artista Ron English. Baixe aqui.

Abaixo as faixas de LIVING THE DREAM:

1. The Call of the Wild

2. Serve You Right

3. My Antidote

4. Mind Your Manners

5. Lost Inside the Girl

6. Read Between the Lines

7. Slow Grind

8. The One You Loved Is Gone

9. Driving Rain

10. Sugar Cane

11. The Great Pretender

12. Boulevard of Broken Hearts

Para LIVING THE DREAM, lançado em 21 de setembro, SLASH e sua banda se reuniram com o produtor Michael “Elvis” Baskette (Alter Bridge, Iggy Pop, Incubus) que já havia trabalhado com eles em World on Fire.

Living the Dream é provavelmente o trabalho coletivo mais forte da banda até o momento. Desde os riffs poderosos da faixa de abertura, “Call of the Wild”, ao funk rock cheio de wah-wah de “Read Between the Lines”, o majestoso assombro de “Lost Inside the Girl”, a profundamente cheia de groove setentista “Serve You Right,” o imponente tema quase clássico de “The Great Pretender”, ao hino “Driving Rain”, LIVING THE DREAM agrega sons e estilos em 12 faixas arranjadas e executadas com perfeição, tudo é claro, com a marca registrada dos riffs dinâmicos e eletrizantes, além dos solos líricos de SLASH.

Os álbuns anteriores da banda, World On Fire e Apocalyptic Love, estrearam no Top Ten de 12 paradas globais, geraram três singles # 1 nas rádios rock dos EUA e receberam elogios em todo o mundo dando a SLASH alguns dos melhores comentários da crítica em sua carreira. O novo album segue o mesmo caminho e o primeiro single, “Driving Rain”, atingiu o Top 10 das Rock Radios na semana de lançamento do álbum como # 9. A faixa é o sexto single Top 10 da banda no rádio e o single que subiu mais rápido ao Top 10 na carreira solo de SLASH.

Sobre Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators

SLASH – o icônico, vencedor do Grammy, guitarrista de rock americano, compositor e produtor de filmes – acumulou vendas de mais de 100 milhões de cópias, ganhou um GRAMMY, além de sete indicações ao prêmio, e está no Rock and Roll Hall of Fame.

SLASH chegou ao topo das paradas com seu primeiro álbum solo, Slash (2010), que contou com Ozzy Osbourne, Fergie, Myles Kennedy e outros. Pouco depois, formou sua atual banda – SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS – com MYLES KENNEDY (vocal), BRENT FITZ (bateria), TODD KERNS (baixo / vocal) e FRANK SIDORIS (guitarra base) que tem feito música e turnês pelo mundo por mais de quatro anos. SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS lançou em 2012 o álbum Apocalyptic Love, que foi aclamado pela crítica e atingiu o Top 200 Albums da Billboard, estreando na quarta posição como o melhor álbum de rock. Apocalyptic Love traz os primeiros sucessos #1 de rádio da carreira solo de SLASH: “You’re A Lie” e “Standing In The Sun”. Em 2013, SLASH lançou “Nothing Left To Fear”, sua primeira co-produção cinematográfica através da SLASHfiction, sua produtora de cinema/TV especializada no gênero de terror e, atualmente, está trabalhando em um novo filme.

World on Fire, elogiado segundo álbum de SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS, rendeu a Slash algumas das melhores críticas de sua carreira. Terceiro álbum solo de SLASH a estrear no Top Ten, World On Fire alcançou mais de 12 estreias no Top Ten em todo o mundo. A faixa-título e primeiro single “World On Fire”, alcançou o 1º lugar no U.S. Rock Radio. Em 2016, o Guns N ’Roses voltou a se reunir e SLASH se uniu a Axl Rose e Duff McKagan para a turnê “Not In This Lifetime Tour” que foi classificada pela Billboard como a quarta maior bilheteria de todos os tempos. Em setembro de 2018, é lançado Living the Dream, terceiro álbum de estúdio de SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS.

Produção Mercury Concerts e realização B CONCERTS.

Serviço

Data: 21 de maio (terça-feira)

Local/Cidade: Pepsi on Stage – Porto Alegre

Data: 22 de maio (quarta-feira)

Local/Cidade: Stage Music Park / Florianópolis

Data: 24 de maio (sexta-feira)

Local/Cidade: Live Curitiba / Curitiba

Data: 25 de maio (sábado)

Local/Cidade: Espaço das Américas / São Paulo

Data: 27 de maio (segunda-feira)

Local/Cidade: Arena Sabiazinho / Uberlândia

Data: 29 de maio (quarta-feira)

Local/Cidade: local a confirmar / Brasília

Data: 01 de junho (sábado)

Local/Cidade: Classic Hall / Recife

Data: 03 de junho (segunda-feira)

Local/Cidade: Centro de Convenções do Ceará / Fortaleza

Show SLASH em Uberlândia

Data: 27 de maio 2019

Local: Arena Sabiazinho

Endereço: Av. Anselmo Alves dos Santos, 3415 – Bairro Tibery

Abertura dos portões: 18h

Início do show: 22h

Ingressos em breve: loja oficial no Uberlândia Shopping e www.ingressorapido.com.br

Censura: 16 anos