Sistema do Detran-MG fica fora do ar e atrasa emissão de documentos

O sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) ficou fora do ar por dois dias e irritou os usuários. Segundo informações de usuários nesta terça-feira (13), a unidade da Uberlândia, está completamente lotada de pessoas tentando emitir o documento veicular deste ano e resolver outros problemas, que continuam sem qualquer posicionamento concreto por parte do órgão.

De acordo com os usuários, a lotação é consequência do acúmulo de usuários de segunda-feira (12), quando o sistema ficou inoperante durante todo o dia, e desta terça-feira (13).

A suspeita é de que o problema afete todo o Estado. Em nota a assessoria de imprensa do Detran confirmou o problema por meio de uma nota, apesar de não ter falado há quantos dias o sistema está fora do ar. O órgão entrou em contato com a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge), que é responsável pelo sistema.

Em resposta ao Detran, a companhia se posicionou dizendo que o “serviço de comunicação com o Serpro está apresentando problemas”. “A equipe técnica da Prodemge já acionou essa empresa, que está trabalhando para identificar e solucionar o problema, restabelecendo a normalidade com a maior brevidade possível”, completou a nota

Por fim, o Detran afirmou que até a solução do problema, os seus servidores estão criando alternativas que não prejudiquem ou onerem os cidadãos que “necessitem dos serviços do órgão”. O Detran informou, que por volta de 15h, o sistema voltou a funcionar normalmente.