Simple Plan faz apresentação inédita nesta sexta (1º)

A estrutura para o show da banda Simple Plan já começou a ser montada em Uberlândia. A espera está chegando ao fim para a apresentação de um dos principais grupos de pop-punk da música mundial, marcada para sexta-feira, dia 1º de junho, na Arena Sabiazinho.

A cidade do Triângulo Mineiro marca o encerramento da turnê brasileira da banda, que comemora os 15 anos de lançamento do seu primeiro álbum, No Pads, No Helmets… Just Balls, que será tocado na íntegra. Os ingressos continuam às vendas no site Livepass e na Algar Telecom, no Center Shopping.

Antes de Uberlândia, Simple Plan passou por Porto Alegre (25 de maio), Curitiba (26 de maio), São Paulo (27 de maio) e hoje (30 de maio) será no Rio de Janeiro. Com No Pads, No Helmets… Just Balls, o Simple Plan conquistou os certificados de platina dupla nos EUA e no México, platina na Austrália e no Japão e ouro no Brasil, entre outros países. O disco traz hits como “I’d Do Anything”, “I’m Just A Kid”, “Addicted” e “Perfect”.

A apresentação em Uberlândia faz parte do Concerts Series Live Music Rocks, promovido pela MOVE Concerts e realização da B Concerts.

Simple Plan

Formado por Pierre Bouvier (vocais), Chuck Comeau (bateria), David Desrosiers (baixo), Jeff Stinco e Sebatien Lefebvre (guitarras), o Simple Plan foi aclamado mundialmente pelo seu estilo, que mistura a clássica enérgica do punk com elementos do pop moderno. Desde a fundação da banda, em 1999, os canadenses de Montreal alcançaram um total de 7,5 milhões de vendas de disco no mundo todo.

Ao longo de quase duas décadas de carreira, o Simple Plan angariou conquistas como o topo das paradas canadenses com “Welcome to My Life” e o certificado de platina dupla com o single “Summer Paradise”. A banda também colocou no currículo a participação em trilhas sonoras hollywoodianas como “Doze é Demais” e “Sexta-feira muito louca”. No Spotify, a banda acumula mais de 1,5 milhão de fãs.

No ano passado, a banda lançou seu álbum mais recente, Taking One For The Team. Produzido por Howard Benson, traz faixas de sucesso como “Boom”, “Opinion Overload” e “Singing In The Rain”. O álbum estreou no topo das paradas do iTunes em 10 países, além de figurar no Top 10 da mesma plataforma em outros 25.

Além de suas gravações e turnês, o Simple Plan está, há muito tempo, envolvido em esforços filantrópicos liderados por sua própria Fundação Simple Plan. Criada em 2005, a Fundação apoia uma variedade de organizações sociais e médicas dedicadas a ajudar jovens em necessidades e levantou mais de 2 milhões de dólares em doações até o momento.

Simple Plan em Uberlândia

Data: 1º de junho (sexta-feira)

Local: Arena Sabiazinho – entrada pela Avenida Anselmo Alves dos Santos – Santa Mônica

Abertura portões: 19h / Horário do show: 22h

Classificação: 16 anos desacompanhados. Menores somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: Livepass e Algar Telecom, no Center Shopping

Valores:

• Camarote (Lote 1 – inteira): R$ 280,00

• Camarote (Lote 1 – meia): R$ 140,00

• Pista Premium (Lote 1 – inteira): R$ 200,00

• Pista Premium (Lote 1 – meia): R$ 100,00

• Arquibancada (Lote 2 – inteira): R$ 160,00

• Arquibancada (Lote 2 – meia): R$ 80,00