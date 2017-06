Sexta-feira (23) é o último dia do cadastro escolar

Quem deseja uma vaga na rede pública de ensino em 2018 deve ficar atento. Nesta sexta-feira (23) encerra-se o prazo para realizar o cadastro escolar, o único procedimento que garante vagas aos novos alunos nas escolas estaduais e municipais. O cadastramento é gratuito, não vale como matrícula e só pode ser feito pelo sítio eletrônico (site) da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (http://cadastramentoescolar.educacao.mg.gov.br/).

O cadastro é uma ferramenta que permitirá ao governo estadual e às prefeituras se prepararem, em conjunto, para atenderem a demanda escolar de 2018 tanto na rede estadual, quanto municipal. Devem ser cadastrados os candidatos nascidos até 30 de junho de 2012 e os alunos para os demais anos escolares que estão se transferindo de outras localidades ou de escolas particulares.

Também devem realizar o procedimento quem completa seis anos até 30 de junho de 2018, mesmo aqueles estudantes já matriculados em escola infantil e com interesse em ser transferido para unidades de ensino fundamental que ofereçam pré-escola. Não precisa se cadastrar quem já se matriculou em 2017 no ensino fundamental público e deseja permanecer na mesma escola.

No ato do cadastramento, a pessoa deve ter em mãos a certidão de nascimento ou casamento do canditado à vaga, comprovante de residência recente, carteira de identidade (caso possua) e documento comprobatório de escolaridade. Os documentos são somente para registro de dados.

Saiba mais:

Cadastro escolar 2018

Período: Até sexta-feira – 23 de junho

Local: Somente pelo sítio eletrônico (site) da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, no endereço eletrônico (http://cadastramentoescolar.educacao.mg.gov.br/http://cadastramentoescolar.educacao.mg.gov.br/).

Quem não tem acesso à internet deve procurar as escolas públicas para se inscrever.