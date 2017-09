Sexta-feira (15) é o último dia de vacinação antirrábica na zona rural de Uberlândia

Até sexta-feira (15), equipes do Programa de Controle da Raiva, do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), percorrerão propriedades rurais de Uberlândia para imunizar cães e gatos contra a raiva. Trata-se da primeira etapa da 33ª Campanha de Vacinação Antirrábica, que começou dia 16 de agosto e tem como meta imunizar 12 mil animais criados fora do perímetro urbano.

Única forma de prevenção

A raiva é uma doença de origem animal, perigosa para os humanos. Por isso, a prevenção é tão importante, conforme explica a coordenadora do Programa de Controle da Raiva, Lílian Vieira de Andrade. “Estamos falando de uma doença que é 100% letal e que a única forma de prevenção é a vacinação dos animais. Precisamos bater a nossa meta para evitar que a doença continue sem manifestação em cães e gatos. Então, pedimos aos donos que nos deixem entrar nas propriedades para garantirmos o sucesso desse trabalho preventivo”, disse.

Trabalho permanente

O trabalho do Programa de Controle da Raiva é contínuo e tem 100% de acompanhamento. Permanentemente, são realizadas ações de orientação, bloqueio e monitoramento do vírus na zona urbana, além de um posto de vacinação no CCZ – resultado que deixa Uberlândia há 30 anos sem registros da doença em cães e gatos.

O que é a raiva e como funciona a imunização

Devem receber a dose da vacina os cães e gatos com mais de três meses de vida. Já os animais que estiverem doentes ou no período de gestação e lactação não devem ser imunizados neste período.

A coordenadora do Programa de Controle da Raiva ressalta ainda que o animal que não puder receber a dose agora basta o proprietário procurar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para aplicação quando estiver saudável ou após o desmame dos filhotes. Lilian também explica que os donos que não estavam nas propriedades durantes as visitas também precisam imunizar os animais. “Os agentes deixaram nas propriedades um cartão informando que estiveram no local e o telefone de contato para saber como garantir a dose da vacina”, contou.

Sintomas

Os cães e gatos infectados pelo vírus transmissor da raiva apresentam agressividade repentina, dificuldade em engolir alimentos e ingerir água, em alguns casos paralisia muscular, pois é causada por um vírus que compromete o Sistema Nervoso Central.

Por se tratar de uma doença que não tem cura, a morte do animal acontece, em média, de cinco até sete dias após as manifestações dos sintomas. A raiva é transmitida por lambeduras, mordeduras, arranhaduras e secreções dos animais contaminados.

Segundo a coordenadora, ao ser ferido por qualquer animal é importante que o cidadão busque ajuda médica. “Hoje a unidade de saúde de referência no município é a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro Martins, onde uma equipe fará a avaliação e tomará as medidas necessárias de acordo com cada caso”, explicou Lílian.

O quê? 33ª Campanha de Vacinação Antirrábica

Quando? Até 15 de setembro

Onde? Toda a zona rural de Uberlândia

Mais informações: (34)3213-1470 ou (34) 3213-8114

SECOM