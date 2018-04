Settran intervém na operação do transporte coletivo para regularizar serviços

Com a prerrogativa de órgão gestor e fiscalizador, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) definiu, nesta quarta-feira (11), a realização de uma intervenção na operação do Sistema Integrado de Transporte Coletivo (SIT) com o objetivo de regularizar os serviços em Uberlândia diante dos problemas operacionais registrados recentemente. A medida consiste no repasse da operação das linhas de ônibus que estavam sob responsabilidade da Viação Sorriso de Minas, como a T122 e a I341, por exemplo, para as outras duas empresas concessionárias que atuam no sistema.

A ação do Município, que tem previsão legal e em termos contratuais para casos emergenciais, foi comunicada oficialmente durante reunião realizada no Centro Administrativo Municipal com representantes da Viação Sorriso de Minas. Na ocasião, a empresa recebeu e aderiu a um ofício que estabelece o realinhamento operacional pretendido.

Segundo explica o vice-prefeito e secretário municipal de Trânsito e Transportes, Paulo Sérgio Ferreira, a transferência das linhas as demais empresas (São Miguel e Autotrans) ocorrerá temporariamente. Ambas, em colaboração, terão de destinar até sete carros cada uma para operação dos itinerários, que atendem sobretudo a população do setor Oeste, até que a Sorriso de Minas possa retomar os serviços. Essas concessionárias também assumirão a remuneração específica destes serviços neste prazo, conforme determina o contrato de concessão do transporte público.

“Por determinação do prefeito Odelmo Leão, tomamos a atitude para fazer com que os usuários do transporte público não sejam prejudicados por problemas internos. E sempre agiremos quando necessário, uma vez que é dever do Município garantir a execução e continuidade de todo o sistema de transporte coletivo. Isso para que seja preservado o direito e a necessidade de ir e vir pela cidade da população”, pontuou Paulo Sérgio.

30 novos ônibus

No encontro realizado no Centro Administrativo Municipal, também foi entregue à Settran um comunicado oficial da Viação Sorriso de Minas que anuncia a entrega de 30 novos ônibus para substituição de frota em julho deste ano. Além disso, está previsto a entrega de mais nove veículos até o fim do ano. São atos que deverão sanar as questões que envolvem a operação e a idade da frota dos veículos da empresa. Em 2017, outros 12 novos também foram entregues.

“Estamos fiscalizando a operação de todas as empresas e exigindo que elas cumpram todas as cláusulas contratuais relativas à concessão do sistema. Desta forma, já estamos conseguindo reverter problemas operacionais com o objetivo que o transporte público seja de qualidade para o cidadão”, explicou o vice-prefeito e secretário municipal de Trânsito e Transportes, Paulo Sérgio Ferreira.

