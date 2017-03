Settran inicia vistorias de ônibus do transporte coletivo

Para garantir a qualidade dos veículos do transporte público e a segurança dos passageiros, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) realiza semestralmente a vistoria dos ônibus. A frota em operação é de 422 ônibus e todos eles, além dos carros reservas, começaram a ser examinados pelos fiscais da Settran no início de março. A previsão é que o trabalho, feito nas próprias garagens das empresas concessionárias, seja concluído até o fim do mês.

Ao inspecionar os carros, os fiscais verificam documentação, condições mecânicas, elétricas, carroceria, funilaria, estofamento, sistema de segurança das portas, dentre outros elementos. O veículo aprovado recebe um selo que é colado no parabrisa de modo que o usuário possa visualizar.

“Todos os anos fazemos essa vistoria. Nós olhamos todos os detalhes, como por exemplo: se há vazamento de óleo, estado dos pneus, fixação dos bancos, situação das chapas do assoalho, limpeza interior e exterior, funcionamento dos elevadores, comunicação visual do itinerário, iluminação e painéis. Verificamos também o laudo do teste que mede o nível de emissão de poluentes. Caso algum problema seja detectado, notificamos a empresa para fazer o conserto ou a troca”, destacou Ubiratan Floriano, diretor de Fiscalização de Transportes.

As empresas, além de receberem a vistoria, devem fazer periodicamente a manutenção preventiva dos ônibus. Nesse ritmo, cada carro é revisado pelo menos uma vez ao mês, sempre de acordo com a política de cada empresa (revisão por quilometragem de rodagem do veículo ou por vida útil das peças). Algumas adotam um sistema informatizado que apresenta toda a informação do ônibus, como peças trocadas, quais necessitam de reparo e quando deve ser feita a próxima manutenção.