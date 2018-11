Settran indica rotas alternativas ante a interdição no pontilhão sobre a BR-452

Em função das obras de manutenção que serão realizadas na estrutura ferroviária sobre a BR-452 (pontilhão Helena Menezes de Almeida) pela empresa Valor da Logística Integrada (VLI), a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) informa que elaborou um plano com rotas alternativas para o trânsito e para o transporte coletivo. O prazo estimado para a conclusão do serviço – que interditará o trânsito no local – é de 30 dias, de acordo com a empresa.

Confira as rotas indicadas pela Settran (com sinalização nos pontos de desvios):

– Motoristas que seguem pela avenida Anselmo Alves do Santos e pretendem acessar o bairro Alvorada ou seguir viagem para o distrito de Tapuirama devem pegar desvio pela BR-050, rumo ao trevo da avenida João Naves de Ávila, e utilizar a BR-365.

– Motoristas que seguem pela avenida Anselmo Alves do Santos e pretendem acessar o bairro Morumbi podem seguir e utilizar a rua Zulma Costa Abdala para, depois, acessarem a avenida Solidariedade.

*Não há alterações para aqueles motoristas que seguem pela avenida Anselmo Alves dos Santos e pretendem chegar ao Aeroporto de Uberlândia ou ao bairro Mansões Aeroporto, por exemplo.

Confira como fica o transporte coletivo:

– A linha I 267 (Terminal Umuarama – Terminal Novo Mundo) que antes passava pela MG-452, devido à interdição, passará a utilizar como rota de acesso nas viagens de idas e voltas a BR-050, passando também pelo trevo da Ceasa e a avenida Segismundo Pereira. Não haverá alteração nos pontos de paradas. Para conferir os novos horários clique aqui.

– A linha D 682 (Terminal Novo Mundo – Tapuirama) sofrerá alteração somente nos trajetos de volta. O acesso até o Terminal Novo Mundo que era feito anteriormente pela MG-452, será feito pela BR-365, passando também pela BR-050 até a avenida Segismundo Pereira. Não haverá alteração nos pontos de paradas. Para conferir os novos horários das linhas clique aqui.

