Settran disponibiliza linhas de ônibus para o Camaru

Quem quiser prestigiar a 55ª edição da Exposição Agropecuária de Uberlândia (Camaru), que se inicia amanhã (30), a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) disponibilizará linhas especiais de ônibus do transporte coletivo. Até o dia 9 de setembro, serão realizadas atividades voltadas para o agronegócio, além de rodeios e shows musicais.

Veículos adicionais

Para aqueles que querem se deslocar ao Parque de Exposição neste período, serão oferecidas três linhas especiais sentido Terminal Central – Camaru das 19h às 22h nos dias úteis, das 15h às 22h aos sábados e das 12h às 22h aos domingos e feriados. As linhas são as S906, S907 e S908 e sairão da baia da linha T-123, plataforma ‘A’ do Terminal Central. Além disso, a linha de ônibus regular A118 (Terminal Central – Pampulha) também poderá ser utilizada para acesso ao Camaru/2018.

Assim que os shows terminarem, os veículos sairão do Camaru com destino a alguns bairros da cidade. O atendimento será feito ainda por 18 linhas de ônibus (com identificação nos para-brisas) saindo da avenida João Mendes próximo ao parque, a partir da 1h30. Nos dias 3, 4, 5 e 9 de setembro não serão realizados espetáculos musicais no Camaru, por isso não haverá operação destas linhas no período da noite.

Confira as linhas especiais e convencionais (com respectivos bairros e itinerários) que serão disponibilizadas ao público após os shows:

– S916 – TUBALINA/ JD. DAS PALMEIRAS / SÃO LUCAS / CANAÃ

– S917 – TIBERY / SANTA MÔNICA / SEGISMUNDO PEREIRA

– S918 – ROOSEVELT / PACAEMBU / LIBERDADE / UMUARAMA

– S926 – CIDADE JARDIM / NOVA UBERLÂNDIA / PLANATO / JARAGUÁ

– S927 – SARAIVA / PATRIMÔNIO / SHOPPING PARK

– S928 – BRASIL / N. S. DAS GRAÇAS / CRUZEIRO DO SUL / MINAS GERAIS

– S936 – TOCANTINS / GUARANI / TAIAMAN

– S937 – GRANADA / JD. BOTÂNICO / PAINEIRAS / ALVORADA

– S938 – MARTINS/ JD. BRASÍLIA / MARAVILHA

– S946 – JD. CÉLIA / JD. EUROPA / MORADA NOVA / PEQUIS / HEBRON

– S947 – SANTA LUZIA / SÃO JORGE / SÃO GABRIEL

– S948 – MORUMBI / DOM ALMIR / IPANEMA / ACLIMAÇÃO / CUSTÓDIO PEREIRA

– S956 – LUIZOTE II / MANSOUR /CIDADE VERDE

– S957 – SÃO JORGE/ SERINGUEIRA / CAMPO ALEGRE

– S958 – LUIZOTE I / LUIZOTE III

– S906/ S907/ S908 – LINHAS ESPECIAIS – CAMARU – TERMINAL CENTRAL