Settran disponibiliza linhas de ônibus especiais para o Carnaval

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) irá disponibilizar três linhas especiais de ônibus (S906, S907 e S908) para os foliões que querem curtir o Carnaval 2017 em Uberlândia. Para o evento – que neste ano está programado para o dia 27 de fevereiro no Parque de Exposições Camaru – as linhas especiais irão operar das 12h às 23h, sempre com saída do Terminal Central.

Duas programações distintas foram montadas para estes itinerários especiais. Das 12h às 17h haverá três ônibus em direção ao Camaru, com intervalos de 15 em 15 minutos. Já das 17h às 23h, estão programados seis ônibus com intervalos a cada 10 minutos. Os ônibus vão sair da baia da linha T123, na Plataforma “A” do terminal.

Também haverá atendimento do transporte púbico após a finalização do evento carnavalesco. A partir da 1h da manhã do dia 28 de fevereiro, 15 linhas estarão disponíveis saindo da avenida João Mendes, próximo ao Camaru, em direção aos bairros.

Por empresa, você confere estes destinos abaixo:

EMPRESA SORRISO

S916 – JARDIM DAS PALMEIRAS / SÃO LUCAS / CANAÃ;

S926 – PLANALTO / JARAGUÁ / CIDADE JARDIM / NOVA UBERLÂNDIA;

S936 – GUARANI / TOCANTINS / TAIAMAN;

S946 – JARDIM CÉLIA / JARDIM EUROPA / MORADA NOVA; RES. HEBRON; RES. PEQUIS,

S956 – LUIZOTE II E MANSOUR.

EMPRESA TURILESSA

S917 – TIBERY / SANTA MÔNICA / SEGISMUNDO PEREIRA;

S927 – SARAIVA / PATRIMÔNIO / SHOPPING PARK;

S937 – GRANADA / LARANJEIRAS / PAINEIRAS / AURORA;

S947 – SANTA LUZIA / SÃO JORGE / SÃO GABRIEL;

S957 – GRAVATÁS / JARDIM BOTÂNICO / PAINEIRAS / SERINGUEIRAS.

EMPRESA SÃO MIGUEL

S918 – ROOSEVELT / PACAEMBU / LIBERDADE / UMUARAMA;

S928 – BRASIL / Nª Sª GRAÇAS / MINAS GERAIS / CRUZEIRO DO SUL;

S938 – MARTINS / JARDIM BRASÍLIA / MARAVILHA;

S948 – MORUMBI / DOM ALMIR / IPANEMA / ACLIMAÇÃO / CUSTÓDIO PEREIRA;

S958 – LUIZOTE I / LUIZOTE III.