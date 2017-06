Settran define ações de melhoria na segurança do transporte público

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) realizou, na tarde desta terça-feira (6), uma reunião com representantes das três empresas que operam os ônibus e da concessionária que administra os terminais da cidade com objetivo de discutir e delinear ações de melhoria na segurança aos usuários dentro do sistema de transporte público. O encontro foi convocado pelo vice-prefeito e secretário municipal de Trânsito e Transportes, Paulo Sérgio Ferreira, a pedido do prefeito Odelmo Leão, para garantir serviços de qualidade aos cidadãos.

No encontro, foi definida, em consenso, a implantação de ações efetivas e imediatas. A primeira é a formação de uma comitiva mista para vistoriar todos os cinco terminais de ônibus. Neste processo, pretende-se verificar e documentar quais as novas medidas de segurança aos usuários poderão ser implantadas em curto e médio prazo nas plataformas. O Terminal Planalto foi o primeiro a receber a visita da comitiva, na manhã desta quarta-feira (7).

Medidas para conferir mais segurança

Uma segunda ação definida será a realização de treinamentos aos motoristas e cobradores e fiscais de transportes. Capacitações em que serão reforçadas as condutas que devem ser adotadas por eles na operação do transporte público – tanto dentro dos terminais quanto nas ruas.

São diretrizes como a colocação do veículo em trânsito somente quando as portas estiverem fechadas, a liberação primeiro do desembarque antes do embarque aos usuários nas paradas e o respeito à velocidade máxima permitida dentro dos terminais, por exemplo. Um cronograma sobre a aplicação dos cursos será repassado pelas empresas à Settran ainda nesta semana.

A terceira ação será a elaboração e divulgação de uma campanha educativa aos usuários numa parceria entre a prefeitura, empresas concessionárias e a empresa que administra os terminais. A intenção é criar peças de conscientização, como informativos dentro dos ônibus e dos terminais.

“O Executivo está cumprindo o seu papel e o compromisso de fiscalizar e acompanhar a qualidade do transporte público, sempre pensando na melhora do serviço e ampliação da segurança para o usuário”, disse Paulo Sérgio.

