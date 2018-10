Setor de beleza prevê crescimento de 8% neste ano, segundo Abihpec

Força desse mercado será apresentada durante o Beauty Connection, que acontece de 15 a 17 de outubro na CDL

Nos últimos anos o mercado de beleza tem crescido em todo o país. Os salões de beleza e as clínicas de estética têm sido cada vez mais procurados por homens e mulheres.

De acordo com um estudo feito pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) juntamente com o Instituto FSB Pesquisa, o Brasil se tornou o terceiro país com o maior mercado de estética no mundo.

De acordo com esse levantamento, o país ficou atrás, apenas, dos Estados Unidos, que têm 16,5% e da China com 10,3% de todo o consumo mundial no mercado de estética.

Segundo a Pesquisa de Beleza e Cuidados Pessoais da Euromonitor, até o ano de 2020 o Brasil terá um aumento acumulado que chegará a 14,3%, uma média de 2,7% a cada ano. Para este ano de 2018, a porcentagem no faturamento promete ser ainda maior, de 8%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).

Para mostrar as tendências nesse setor que não para de crescer, a CDL Uberlândia e o empresário no ramo de beleza, Matheus Cunha, promovem o 1° Congresso de Profissionais de Beleza e Estética de Uberlândia e Região: o Beauty Connection. O evento acontece nos dias 15, 16 e 17 de outubro. Além das palestras e workshops interativos, os participantes poderão visitar a feira das empresas expositoras para acompanhar as últimas novidades e tendências das grandes marcas no segmento de beleza, fazer novas parcerias e fechar bons negócios.

O objetivo do evento é aproximar profissionais e expositores, criando um ambiente de networking, venda de produtos, negociação de serviços e em especial, capacitação dos participantes através de palestras interativas.

Estão confirmadas as presenças das maquiadoras profissionais e digital influencers Nayara Abreu e Creide Day Lima.

“É uma honra fazer parte desse projeto. Ele eleva o nosso mercado de atuação e nos coloca em evidência nacional. Uberlândia e região têm excelentes profissionais, marcas e empresas que merecem destaque e precisam se unir. O Congresso é a oportunidade que buscamos para apresentar bons trabalhos, produtos e serviços e ampliar nossa rede de contatos,” afirma Matheus Cunha, um dos idealizadores do evento.

“A iniciativa é uma forma de promover o crescimento do segmento de beleza e estética da nossa região. O encontro desses profissionais cria um ambiente propício para novas oportunidades de negócios e relacionamentos”, avalia a coordenadora do espaço CDL Convenções e Eventos, Meire Massa.

Confira a programação completa acessando o site: http://cdludi.org.br/eventos/beauty-connection/?preview=true