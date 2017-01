Servidores protestam contra salários atrasados na porta do gabinete do Prefeito Odelmo Leão

Cerca de 100 servidores da Prefeitura de Uberlândia foram na tarde desta terça-feira (10) a porta do Gabinete do Prefeito Odelmo Leão, manifestar contra o atraso dos salários do mês de Dezembro.

Os profissionais chegaram por volta das 13h30 no Centro Administrativo para o protesto e também revindicam pelo não recebimento do 13º salário. A manifestação ocorre pacificamente.

Os servidores dizem que, caso não sejam atendidos pelo prefeito Odelmo Leão, poderão entrar em greve.

CALAMIDADE FINANCEIRA

Na semana passada, a Procuradoria Geral do Município publicou na edição do Diário Oficial do Município (DOM), decreto (16.927/2017) que instaura estado de calamidade econômica no Município de Uberlândia em função do rombo nas contas públicas que somam mais de R$ 390 milhões, segundo apuração concluída. Na prática, o decreto estabelece um contingenciamento dos recursos previstos para o orçamento municipal de 2017, com a ressalva de gastos com pessoal e em áreas essenciais como a de Saúde, Educação e em atendimento sociais.