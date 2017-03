Protesto contra reforma da Previdência é realizado em Uberlândia

Manifestantes se reuniram na Praça Tubal Vilela, no Centro de Uberlândia, por volta das 16h30 desta quarta-feira (15), onde iniciaram um protesto contra a reforma da Previdência e em defesa dos direitos sociais e trabalhistas. Um pouco depois das 17h30, eles deixaram o local e realizaram uma caminhada pelas ruas do Centro. A Polícia Militar montou um esquema de segurança para acompanhar a movimentação na praça e nas imediações, porém não há informações sobre número de participantes.

Entre os participantes do ato estão a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Uberlândia (Adufu), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Central Sindical, o “Direito em Movimento”, o Sindicato dos Trabalhadores Técnico Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior de Uberlândia (Sintet-UFU), o Sindicato dos Ceramistas de Monte Carmelo e Movimento dos Sem Terra (MST).

No início da manha servidores da Educação, dos Correios, técnicos-administrativos e até estudantes cruzaram os braços

O governo Temer detalhou, no fim do ano passado, pontos da reforma que quer promover na Previdência Social. O texto em apreciação no Congresso Nacional prevê, entre outras coisas, o estabelecimento de 65 anos como idade mínima para os contribuintes reivindicarem a aposentadoria.

Ainda em 2016, o governo federal apresentou uma proposta para também mudar a legislação trabalhista. Uma das ideias é permitir que negociações coletivas se sobreponham à lei. Em caso de acordo entre patrão e empregado, por exemplo, a jornada de trabalho poderia chegar a até 220 horas por mês (nos casos de meses com cinco semanas).

Fotos: Sind-Ute