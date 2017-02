Servidores acampam na Câmara para reivindicar atraso salarial

Sem posicionamento do executivo sobre pagamentos atrasados, profissionais vão à Câmara e intensificam manifestação

Cerca de cinquenta servidores públicos do município ocuparam o Plenário da Câmara Municipal de Uberlândia na manhã desta segunda-feira (13). Os profissionais afirmaram que irão permanecer acampados no Legislativo até que o salário em atraso seja depositados em conta.

A Polícia Militar esteve no local afim de controlar a situação e disse não ter ordem para a desocupação. Os policiais foram acionados pela segurança da casa legislativa para registrar a ocorrência de ocupação.

O Jornal Gazeta de Uberlândia entrou em contato com a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Uberlândia, e fomos informados que o legislativo não irá se manifestar sobre a ocupação tendo em vista que o impasse com os servidores ocorre com o poder executivo. A assessoria também informou se caso os manifestantes continuarem as ocupações as próximas sessões poderão ser realizadas em outro local.

Prefeitura pronuncia

Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Uberlândia. Em nota, informou que continua trabalhando intensamente para verificar as alternativas possíveis e legais para pagar as dívidas salariais de dezembro de 2016, sem prejudicar a população com os serviços públicos essenciais como saúde, educação e as áreas sociais.

Além dos cálculos para tentar equacionar os débitos, a administração tem mantido constante diálogo com o funcionalismo para demonstrar a situação financeira caótica deixada pela gestão anterior e reforçar a preocupação e as ações feitas para retomar a normalidade no fluxo de pagamentos dos servidores.

Nesse sentido, em reunião na sexta-feira (10) com representantes de diversas categorias de servidores municipais e vereadores, a secretária de Administração, Marly Melazo, reiterou o compromisso de buscar uma resolução em breve para o problema dos salários, mas também alertou para o quadro atual da falta de recursos no caixa do Município.