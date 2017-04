Serviços gratuitos serão oferecidos à população durante ‘Abril Verde’

Em celebração ao ‘Abril Verde’ – movimento pela redução dos acidentes de trabalho e dos agravos à saúde do trabalhador -, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde estarão no Parque do Sabiá para realizar atividades de prevenção e de melhoria da qualidade de vida. A ação, que acontece neste domingo (30), é em apoio ao Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Triângulo Mineiro, realizador da 5ª Caminhada em prol do Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho (28 de abril).

Quem estiver no local das 8h às 12h será recebido pela equipe do Centro de Referência de Práticas Integrativas (CRPICs) e por outros profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. A comunidade poderá se imunizar contra algumas doenças, receber orientações sobre tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis e teste rápido de HIV, que é oferecido pelo Ambulatório de DST Hebert de Souza.

Prevenção e qualidade de vida do trabalhador

O Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho tem o intuito trazer à sociedade a importância da segurança e saúde do trabalhador brasileiro para reduzir os acidentes de trabalho.

Em Uberlândia, profissionais dos mais diversos setores ocupacionais na cidade contam com ações para a melhoria da qualidade de vida por meio das atividades de educação, promoção, intervenção, vigilância e prevenção na área de saúde laboral realizadas pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

Criado para dar suporte a quem vive e trabalha na cidade, o Cerest foi inaugurado em 2005 e conta com uma equipe multidisciplinar para desenvolver estratégias que vão melhorar as condições de trabalho nas empresas de Uberlândia.

O quê: 5ª Caminhada em prol do Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho

Quando: Domingo (30), 8h às 12h

Onde: Parque do Sabiá, entrada pelo bairro Tibery

Serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde: dança circular, vacinação (difteria e tétano, tríplice viral – caxumba, sarampo e rubéola -, hepatite B e febre amarela), distribuição de preservativos e orientações sobre tuberculose, DST e como fazer o teste rápido.

