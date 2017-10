Semana do Livro é a grande atração da Agenda Cultural

Uberlândia tem, nos próximos dias, mais uma semana repleta de atrações culturais. De hoje (24) até o próximo domingo (29), a população contará com atividades para todos os gostos e estilos, sobretudo voltadas aos fãs de literatura.

A principal atração da semana se desenvolverá, de hoje (24) até quinta-feira (26), na Biblioteca Pública Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira, em comemoração à Semana Nacional do Livro. Está contemplada uma série de atividades gratuitas relacionadas à literatura e voltadas para o público adulto. A celebração também é feita em comemoração ao aniversário de 77 anos da instituição.

Para participar da festa literária promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, é imprescindível fazer a inscrição por meio do telefone 3236-9625, com vagas limitadas.Serão realizadas palestras, contação de histórias, oficina, visita guiada, bate-papo com escritores, apresentações artísticas e várias outras atrações.

Programação variada

O Teatro Municipal recebe o espetáculo infantil ‘Moana – Uma aventura no mar’; a apresentação de dança ‘Um palco para dançar pequenos’, com Academia de Dança Ana Cecília; e o show de stand up comedy ‘O melhor Tablado do Mundo’, de Renato Albani.

Esta semana conta ainda com a abertura da exposição fotográfica ‘Novos Olhares sobre o Mundo’, da Coletiva Parceria Nuppe. Tem também Cineclube Cultura no CEU Shopping Park e Oficina Cultural, Feira da Gente e muito mais eventos.

Prestigie!

AGENDA CULTURAL (de 24 a 29 de outubro)

Terça-feira (24)

– 8h30 às 12h e 13h30 às 18h, na Biblioteca Municipal – Semana Nacional do Livro e da Biblioteca Pública Municipal de Uberlândia

– 18h, no CEU Shopping Park – Cineclube Cultura, com Henry Selick (Animação)

– 20h, na Casa da Cultura – Projeto Incantus, Recital de Canto e Piano, com Miriã Morais e Maria Célia Vieira

– 20h, na Galeria Ido Finotti – Abertura da exposição ‘Novos Olhares sobre o Mundo’, da Coletiva Parceria Nuppe – Bienal de Artes Bucamoranga – Colômbia

Quarta-feira (25)

8h30, 11h30, 13h30, 16h e 18h na Biblioteca Municipal – Semana Nacional do Livro e da Biblioteca Pública Municipal de Uberlândia

19h30, no Teatro Municipal – espetáculo infantil ‘Moana – Uma aventura no mar’

Quinta-feira (26)

8h30, 11h, 13h30, 16h e 17h30, na Biblioteca Municipal – Semana Nacional do Livro e da Biblioteca Pública Municipal de Uberlândia

Sexta-feira (27)

19h30, no Teatro Municipal – apresentação de dança ‘Um palco para dançar pequenos’, com Academia de Dança Ana Cecília

Sábado (28)

20h, na Oficina Cultural – Cineclube Cultura, com ‘O Professor Aloprado’

20h, no Teatro Municipal – Stand up comedy ‘O melhor Tablado do Mundo’, com Renato Albani

Domingo (29)

9 às 17h, na Praça Sérgio Pacheco – Feira da Gente

19h, na área Externa do Teatro Municipal – Show ‘Minas ao Luar’, com SESC – MG

EXPOSIÇÕES

A partir de hoje (24) até 19 de novembro

12 às 18h, na Galeria Ido Finotti – Abertura da exposição ‘Novos Olhares sobre o Mundo’, da Coletiva Parceria Nuppe – Bienal de Artes Bucamoranga – Colômbia

Até 18 de novembro

12 às 18h, no Espaço Cultural do Mercado – ‘Distâncias em Mim’, de Beth Shimaru, Cíntia Guimarães, Inezita Ribeiro, Laís Borsari, Lúcia Pic, Maria Amélia Augusto e Vânia Armada Vernissage

Até 19 de novembro

12 às 18h, na Oficina Cultural – ‘Eu Feminino’, de Elsiene Coelho, Roberta Melo, Jane Côbo, Beth Shimaru e Carmen Nolorve

Até 19 de novembro

12 às 18h, na Oficina Cultural – ‘Caos – Fotografias de Leonardo Finotti’, de Leonardo Finotti

Até 19 de novembro

12 às 18h, na Casa da Cultura -‘Novos pintores’, do Núcleo de Pesquisa em Pintura e Ensino do Instituto de Artes da UFU (NUPPE)

Exposição de longa duração

12 às 18h, no Museu Municipal – ‘Tempo de Bordar Histórias’

Exposição de longa duração

12 às 18h, na Sala de Memórias – ‘O Museu Visita à Casa da Cultura: no tempo do gramofone e da radiola’

*para mais informações, clique no espaço cultural em que a atividade será realizada e confira o telefone de contato.