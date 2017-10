Semana da Criança será de muita diversão no Parque do Sabiá e nos polis

A Semana da Criança será comemorada com muita diversão e esporte no Parque do Sabiá, nos poliesportivos e outros espaços da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel). A festa começa na segunda-feira (9) com jogos interpolis, torneios de futebol, vôlei, basquete e gincana aquática nos polis da cidade. No dia 12, um evento especial está sendo preparado para os pequenos que visitarem o Parque do Sabiá. Das 9h às 16h, o Mundo da Criança será palco de brincadeiras, recreação, distribuição de gostosuras e muitas surpresas.

Diversão garantida

No Parque do Sabiá, os mais de 50 brinquedos do Mundo da Criança já estão à disposição das famílias todos os dias, das 5h às 22h. No dia 12, a ação em parceria com a Paranaíba FM e Consórcio Primo Rossi ABC, levará a criançada a participar de outras atividades no parquinho, saboreando ainda pipoca, picolé, balas e açaí.

A expectativa da Futel é que durante a Semana da Criança, a quantidade de visitantes ao parque aumente em mais de 50%. “Como neste período festivo não haverá aula na maioria das escolas, a tendência é que tenhamos um acréscimo considerável na quantidade de pessoas dentro do parque, em especial no Mundo da Criança, nos pedalinhos e nas quadras”, contou Silvio Soares dos Santos, diretor-geral da Futel.

Ainda no Parque

Também nesta semana, mais de 70 crianças dos bairros Dom Almir e Custódio Pereira, atendidas pelo projeto ‘Mãos Solidárias’, terão uma terça-feira (10) de muita diversão no Mundo da Criança. Em parceria com a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel e da Secretaria de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil, o evento oferecerá aos pequenos, atividades como artesanato, contação de histórias, muitas brincadeiras e lanche. “Teremos também com a participação do Centro Nacional de Oficiais e Praças da Reserva do Exército. Com certeza será uma tarde especial para os meninos e meninas que são atendidos pelo projeto e para as outras crianças que estiverem no Parque do Sabiá e quiserem se divertir”, disse a idealizadora do projeto, Regina Guimarães Paulino.

Poliesportivos

Nos poliesportivos, as aulas das diversas modalidades esportivas serão substituídas nos dias 9, 10 e 11 por jogos amistosos de futebol, festivais de vôlei, basquete e gincana aquática. “As partidas de futebol serão preparatórias para a Copa Futel de Futebol de Base, que começa no dia 28 de outubro. Já no Viva Mansour teremos mais de 250 crianças participando de uma divertida gincana aquática. Teremos três dias totalmente dedicados à diversão da criançada”, concluiu Silvio Soares.

SECOM