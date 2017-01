Secretariado de Odelmo toma posse e é orientado a trabalhar em conjunto

O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, empossou na manhã desta segunda-feira (2), os novos secretários e diretores municipais de órgãos da administração indireta para a gestão 2017/2020. Alguns secretários assumirão pastas interinamente até que haja a aprovação do projeto de reforma administrativa, que já tramita na Câmara Municipal desde o início desta semana. Uma das características do pacote, denominado de “Gestão Total”, composto por uma série de medidas e projetos de leis, é a retomada da valorização do servidor público e da credibilidade da administração municipal, com a realização de um trabalho com eficiência, economia e qualidade.

A orientação aos secretários e diretores é trabalhar em conjunto e verificar detalhadamente os dados de suas respectivas pastas. “É preciso que eles estejam cientes da situação patrimonial e dos contratos. O governo tem que ter prioridades e trabalharemos todos em uma só direção”, afirmou o prefeito.

Enfrentamento à dengue

Ainda na solenidade de posse, Odelmo Leão destacou as tarefas que serão prioritárias neste início de ano. Uma das maiores preocupações é com o combate ao Aedes aegypti. Além da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelas vistorias nas residências e pulverização de inseticida (fumacê), outras secretarias com atividades afins vão se envolver no mutirão. A Secretaria de Obras vai trabalhar emergencialmente com a intensificação das operações tapa-buracos, a Educação fará mutirão nas escolas e as pastas de Meio Ambiente e Serviços Urbanos vão focar nos serviços de poda, capina e limpeza urbana.

Servidor Municipal

Uma das prioridades destacados pelo prefeito é reorganizar as finanças do Município e requalificar os serviços prestados pela administração municipal à população. Para isso foram elaboradas várias medidas de enfrentamento à grave crise financeira. As ações têm ênfase no corte de gastos, redução no número de cargos de confiança e valorização dos servidores efetivos em funções de chefia, direção e assessoramento. Um programa de refinanciamento dos débitos do cidadão com o fisco municipal também está na pauta de ações imediatas, sendo uma espécie de Refis Municipal.

No que tange ao déficit financeiro do Município, há uma dívida inicial e já consolidada de aproximadamente R$ 200 milhões herdada da gestão anterior para ser quitada logo em janeiro. Parte da dívida é oriunda da falta de pagamento das folhas salariais de dezembro e do 13º salário. Outras despesas não empenhadas com fornecedores, no ano passado, são estimadas em cerca de R$ 100 milhões.

Também há uma dívida que gira em torno de R$ 100 milhões referentes ao Instituto de Previdência Municipal de Uberlândia (Ipremu). Esse valor é proveniente de três parcelamentos feitos pela gestão anterior a serem pagos pela administração seguinte na tentativa de se colocar em dia os repasses da cota patronal que deveria ter sido recolhida pelo instituto de previdência do Município. Com a soma dos itens em aberto, a estimativa é que haja um rombo de aproximadamente R$ 400 milhões nas contas públicas municipais.

Volta às aulas

Em fevereiro, mais de 68 mil estudantes voltam às aulas nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental. A Secretaria Municipal de Educação se reunirá com servidores da área na próxima quinta-feira (5) para avaliar o cenário e as necessidades que precisarão ser sanadas. Além disso, a administração vai conversar com o Ministério Público para saber das possibilidades de aditamentos de contratos para que os alunos tenham o mínimo de condições para o retorno aos estudos, como materiais, uniformes e a merenda novamente reequilibrada e completa.

Confira abaixo os novos secretários e diretores:

Secretaria de Administração – Marly Melazo

Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Distritos – Walkiria Naves

Secretaria de Comunicação Social – Maristela Gramacho

Secretaria de Cultura – Rosa Maria Marra Dias (interina)

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo – Ana Paula Junqueira (interina)

Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação – Iracema Barbosa Marques

Secretaria de Educação – Célia Maria do Nascimento Tavares

Secretaria de Finanças – Henckmar Borges Neto

Secretaria de Gestão Estratégica – Raphael Leles

Secretaria de Governo – Ana Paula Procópio Junqueira

Secretaria de Meio Ambiente – Raphael Leles (Interino)

Secretaria de Serviços Urbanos – Raphael Leles (interino)

Secretaria de Obras – Norberto Nunes

Secretaria de Planejamento Urbano – Denise Attux

Secretaria Prevenção às drogas, defesa civil e defesa social – Raphael Leles (interino)

Secretaria de Saúde – Gladstone Rodrigues da Cunha Filho

Secretaria de Trânsito e Transportes – Paulo Sérgio Ferreira

Procuradoria Geral do Município – Ana Carolina Abdala Lavrador

Controladoria Geral do Município – Modesto Geraldo Rabelo

Dmae – Sérgio Vieira Attiê

Emam – Luiz Carlos do Egypto

Futel – Sílvio Soares dos Santos.

Prodaub – Reginaldo Aparecido Mendes

Procon – Chelara Nunes de Freitas

Ferub – Carlos Henrique Nazareno

Ipremu – André Goulart