Secretaria de Educação realiza processo seletivo para 2019

A Secretaria de Educação divulgou nesta semana o edital de processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado para o cargo de educador infantil* (especialidade educador infantil 2). O documento foi publicado no Diário Oficial do Município, edição 5.458, de 11 de setembro. Os aprovados irão compor um cadastro reserva que será utilizado na organização do ano letivo de 2019.

Como participar

Para inscrever-se gratuitamente o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.uberlandia.mg.gov.br, clicar no link “Inscrições, Concursos e Seleções” e preencher a ficha eletrônica referente ao cargo pretendido. Entre os requisitos, os candidatos devem ter cursado o ensino médio na modalidade normal (equivalente ao Magistério), curso normal superior ou de Pedagogia. A jornada semanal de trabalho é de 25 horas e o valor do vencimento é de R$ 1.611,88. As inscrições serão realizadas a partir das 12h do dia 17 de setembro com encerramento às 12h do dia 28 do mesmo mês.

Processo seletivo

O processo seletivo terá prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório, contendo questões de conhecimentos específicos, legislação e língua portuguesa. O dia, o local e o horário da prova serão divulgados no endereço www.uberlandia.mg.gov.br, no link “Inscrições, Concursos e Seleções”. Já o resultado final do processo seletivo será divulgado no Diário Oficial do Município.

*Entre as atribuições do cargo consta auxiliar o professor no desenvolvimento das atividades lúdicas e pedagógicas, incentivando a criatividade e a habilidade, entre outros, para possibilitar o desenvolvimento intelectual, psicomotor e social da criança.

Mais informações:

– Diário Oficial do Município, edição 5.458, de 11 de setembro, disponível em http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/20082.pdf

SECOM