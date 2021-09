Se o veterinário apoiar dietas cruas, isso mostra que ela entende uma nutrição saudável , disse Alinovi .

Ipanema veterinária Hospital Pop Vet

“O veterinário vai entender que a comida é a maior coisa que fazemos por

nossos animais de estimação, então deve ser da melhor qualidade possível”,

disse ela. Se você tem um cão nervoso, agressivo ou medroso no veterinário ,

certifique-se de encontrar alguém que seja tolerante, paciente e experiente em

lidar com todos os tipos de cães. O mesmo é verdade se você tiver um gato

medroso. Se é importante para você usar produtos naturais, como produtos

naturais para a prevenção de pulgas e carrapatos, você pode querer encontrar

um veterinário que apóie isso em vez das alternativas químicas. E, finalmente,

pergunte-se se essa pessoa é alguém com quem você se sente confortável

para conversar. Ela reserva um tempo para ouvir suas preocupações e

responder às suas perguntas?

Você sabia que, em 2011, um quarto dos proprietários de animais de

estimação não visitou um veterinário?

As pessoas muitas vezes deixam de visitar um veterinário porque não

sabem o que procurar e não têm certeza de quando ir. Você deve

visitar um pelo menos uma vez por ano para garantir que seu animal de

estimação está saudável.