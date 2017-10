Saque do PIS para quem tem mais de 70 começa nesta quinta-feira (19)

Começa nesta quinta-feira (19), oficialmente, o período de saque dos valores de PIS/Pasep de cotistas com mais de 70 anos. A retirada é válida somente para os trabalhadores que tinham carteira assinada e contribuíram para algum dos dois fundos entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Desde a última terça-feira, porém, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já estão depositando automaticamente o dinheiro para quem tem direito e é correntista de uma das duas instituições. Para essas pessoas, o crédito em conta está sendo automático, de acordo com o Ministério do Planejamento.

A Caixa Econômica Federal estima que, só na terça-feira, foram creditadas automaticamente 193,9 mil cotas do PIS, com saldo total de R$ 148,3 milhões. Já a estimativa do Banco do Brasil é de 50,3 mil cotas do Pasep, com valor total de R$ 90,2 milhões.

A medida provisória (MP) 797, editada pelo governo federal, reduziu a idade mínima para o saque das cotas do Fundo PIS/Pasep para 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Antes, essa idade era de 70 anos.

Pelo calendário, agora são as pessoas com mais de 70 anos. Serão disponibilizados em 17 de novembro os recursos para os aposentados e, em 14 de dezembro, serão atendidos os demais cotistas beneficiados pelo critério de idade, ou seja, mulheres com idade superior a 62 anos e homens com 65 anos ou mais. Não há data limite para os saques. Herdeiros de cotistas falecidos podem sacar a qualquer momento.

Mais de 6,4 milhões de brasileiros têm direito ao saque das cotas do PIS por idade e aposentadoria em 2017. A consulta pode ser feita no site www.caixa.gov.br/cotaspis.