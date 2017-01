Na madrugada desta terça-feira(31), uma sapataria desativada ficou parcialmente destruído depois de um incêndio,no Bairro Osvaldo Resende, em Uberlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita do incêndio é que seja um curto-circuito na rede elétrica. A loja estava desativada há um ano e ninguém se feriu, havendo apenas danos materiais. Duas viaturas dos Bombeiros foram acionadas para apagar as chamas.