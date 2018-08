Sábado (18) é Dia D da campanha contra sarampo e poliomielite em Uberlândia

Sábado, 18 de agosto. Essa foi a data definida pelo Ministério da Saúde para o Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite. Em Uberlândia, além das 70 salas de vacina abertas à comunidade, das 8h às 17h, a Secretaria Municipal de Saúde destacará profissionais para postos volantes em pontos estratégicos da cidade, que atenderão a população das 10h às 19h.

Desde que a campanha foi iniciada, em 6 de agosto, 12.564 doses foram aplicadas contra sarampo e pólio no município. A expectativa é que, até o dia 31, cerca de 33 mil crianças sejam imunizadas. Apenas para o próximo sábado, mais de 500 profissionais serão mobilizados para intensificar o trabalho e facilitar o acesso à comunidade. Crianças que passarem pelo Uberlândia Shopping, Center Shopping e o Pratic Center, no Terminal Central, terão a oportunidade de se imunizar.

Foco no público infantil

A campanha é voltada para crianças de um até menores de cinco anos de idade. Manter o cartão de vacina dos filhos em dia, com todas as doses preenchidas, é o primeiro passo para mantê-los longe de doenças que, por muitos anos, estiveram erradicadas do país. É o que ressalta a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Claubia Oliveira.

“Serão mobilizados mais de 500 profissionais nessas ações de prevenção a poliomielite e sarampo, com todas as unidades de saúde disponíveis das 8h às 17h, e também em pontos extras, das 10h às 19h. Tudo isso para intensificar o trabalho, facilitar o acesso e otimizar a possibilidade dos pais levarem seus filhos. Estaremos voltados com foco nos pequenos, que são os mais suscetíveis às complicações dessas doenças”, afirmou.

A coordenadora também reforça que, independente da situação vacinal, é fundamental que todas as crianças procurem se imunizar. “O que estamos fazendo é um reforço com o intuito de romper a cadeia epidemiológica dessas doenças de forma indiscriminada. Ou seja, por mais que a criança tenha recebido uma dose inicial, os pais precisam levar os filhos para receber a dose extra”, completou.

Campanha continua no município

Mesmo com o Dia D de mobilização nacional, a imunização contra sarampo e poliomielite continua intensificada diariamente, das 7h30 às 16h30, nas unidades básicas de saúde, e com horário estendido nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) dos bairros Luizote, Tibery, Pampulha, Roosevelt, Planalto e Martins, das 8h às 20h. Para saber mais sobre a campanha, clique aqui.

SECOM