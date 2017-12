Romantismo marca lançamento do novo DVD de Vinícius Sudário em Uberlândia

Cantor se apresenta na cidade no próximo dia 16, Chácara do Baiano, a partir das 17h

Muito romantismo e emoção. Essa é proposta do show do cantor Vinícius Sudário, durante o lançamento do seu novo DVD em Uberlândia, no próximo dia 16. O evento acontece na Chácara do Baiano, a partir das 17h.

O DVD, Vinícius Ao Vivo em Goiânia, é uma mistura de samba com elementos do sertanejo e tem como carro chefe a música: Eu Vou Indo. “Estou muito feliz em lançar esse DVD em Uberlândia. Para mim, é sempre uma alegria me apresentar nessa cidade que eu amo e que tem um público contagiante”, disse Vinícius.

Segundo o cantor, quem for ao show pode esperar viver fortes emoções. “Meu trabalho fala de amor e alegria. É sempre muito bom levar um pouco desse sentimento para o coração das pessoas. Todos estão convidados a cantar e dançar comigo nesse show, que eu tenho certeza que será muito especial”, finalizou o cantor.

Sobre o cantor

Natural de Araguari, Minas Gerais, Vinícius Sudário carrega no sangue a paixão pela música. Influenciado pelos avôs que cantavam em festas de folia de reis e serestas, fez sua primeira apresentação em barzinhos com apenas 11 anos de idade. De lá pra cá, muita coisa mudou. Vinícius foi por nove anos vocalista do grupo ‘Skema Novo’ e acumulou shows por todo o país e inclusive uma participação no ano de 2009 no concurso ‘Garagem do Faustão’ do programa Domingão do Faustão, exibido pela TV Globo. Em 2016 lançou seu primeiro CD “Pagode do Sudário” marcado pelo estilo romântico, mesclando sambas apaixonados aos mais dançantes. O último trabalhado foi o DVD gravado em Goiânia e tem como carro chefe a música “Eu Vou Indo”. A canção explodiu no sucesso e quase 130 mil visualizações. O DVD conta com as participações da banda Paqua, Bokaloka, Thales Lessa e Nosso Sentimento

Serviço

O que: lançamento do DVD “Vinícius Sudário Ao Vivo em Goiânia”

Quando: 16/12, às 17h

Onde: Chácara do Baiano – R. Márcio Ribeiro da Silva, 460 – Chácaras Tubalina

Ingressos à venda na lanchonete Uva e Caju no Terminal Central