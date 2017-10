Rodrigo Teaser leva “Tributo ao Rei do Pop” para Minas Gerais

O artista Rodrigo Teaser leva para as terras mineiras, nos próximos dois finais de semana, o emocionante “Tributo ao Rei do Pop”.

Uberlândia (21), Uberaba (22) e Juiz de Fora (28), são as cidades escolhidas para receber a superprodução traz elementos que compunham o próprio espetáculo de Michael Jackson, com banda ao vivo, efeitos especiais, jogos de luzes, bailarinos, e é claro, os arranjos e trocas de figurinos que seguem o altíssimo padrão apresentado durante anos em sua turnê pelo mundo.

“Beat It”, “Black or White”, “I’ll Be There”, “Thriller” e “Billie Jean”, são algumas das músicas presentes no vasto repertório desta homenagem ao grande rei do pop, reproduzidos em detalhes por Rodrigo.

O “Tributo ao Rei do Pop” idealizado por Rodrigo, é considerado um dos maiores do mundo, e já foi dirigido por Lavelle Smith, bailarino e coreógrafo do próprio rei MJ, que até então nunca mais tinha se apresentado depois da morte de Michael.

Ao voltar, este ano, com a turnê do México, Rodrigo Teaser lançou sua primeira canção autoral, a música “Hey!”, simultaneamente com o clipe, ambos disponíveis nas principais plataformas digitais. O single, em português, faz uma visita ao R&B americano com referências retrô em seu arranjo, tendência musical de grandes artistas internacionais.